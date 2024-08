Rejs w Światowidzie

"Rejs” Marka Piwowskiego, to kolejny klasyk, który pojawi się na dużym ekranie w ramach cyklu „Krótka Historia Polskiego Kina cz. II”. Projekcja odbędzie się 29 sierpnia o 19.00 w Kinie Światowid.

Przegląd „Krótka Historia Polskiego Kina cz. I” zawiera wybitne dzieła stworzone przez twórców, którzy nie wpisywali się w wiodące nurty, często stronili od grup twórczych czy formacji artystycznych. Byli swoistymi wolnymi elektronami, których filmy posiadały pewien osobisty sznyt. Do takich tytułów z pewnością należy „Rejs”. Film był debiutem fabularnym Marka Piwowskiego, który w latach 60. zasłynął znakomitymi filmami dokumentalnymi ukazującymi w krzywym zwierciadle realia naszej małej stabilizacji. To historia, w której zwykła wycieczka po Wiśle zamienia się w szopkę ku czci kapitana. Obywatele nie potrafią już odpoczywać prywatnie i bez programu. Kaowiec nie grzeszy inteligencją, a mimo to mnożą się pomysły: święto kapitana, bal maskowy, quiz z wiedzy ogólnej, zbiorowa gimnastyka, gra w salonowca. W ramach cyklu będzie można jeszcze obejrzeć: 19.09 „Konopielkę”, 24.10 „Krzyk”, 28.11 „O-Bi, O-Ba. Koniec cywilizacji”.

Więcej informacji na stronie: www.kino.swiatowid.elbalg.pl