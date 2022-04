Rękodzieło artystyczne jest dla każdego!

Pasjonujesz się rękodziełem? Chciał(a)byś spróbować własnych sił w tej technice tworzenia? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dorosłych na zajęcia do sekcji tkactwa i rękodzieła artystycznego. W kwietniu przygotowaliśmy dla Was propozycje, dzięki którym rozwiniecie artystyczne pasje i wykonacie unikatowe przedmioty dekoracyjne oraz użytkowe. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

>> 7 kwietnia (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Makatka z elementami makramy (część I)

Makatka jest niewielką tkaniną dekoracyjną, którą możemy zawiesić np. na ścianie w salonie, sypialni czy przedpokoju. Najczęściej powstaje na krośnie, ale nie jest to jedyny sposób. Można wykorzystać do jej wykonania technikę makramy, łącząc techniki splotu i tkactwa, przez co powstałe prace stają się wspaniałymi, unikatowymi ozdobami.

Cena 40 zł/osoba.

>> 14 kwietnia (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Wielkanocne pisanki

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. To dobry moment, by zabrać się za tworzenie świątecznych ozdób. Tematem zajęć będą wielkanocne pisanki. Zaprezentujemy kilka sposobów na ozdabianie jajek.

Cena 40 zł/osoba.

>> 21 kwietnia (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Makatka z elementami makramy (część II)

Cena 40 zł/osoba.

Na zajęciach zapewniamy wszystkie materiały.

Więcej informacji i zapisy:

Aleksandra Bednarczuk

tel. (55) 611 20 59, kom. 605 636 670

e-mail: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl