Retrospekcja WAMA Film Festival. Ambitne filmy na ważne tematy

WAMA Film Festival to warmińsko-mazurski konkurs i jednocześnie największe wydarzenie filmowe w regionie. Najważniejszym jego założeniem jest promowanie wartości społecznych, religijnych, czy związanych z funkcjonowaniem grup etnicznych. Retrospekcja WAMA to przegląd wybranych filmów z poprzedniej edycji konkursu. Kino Światowid w Elblągu zaprasza na seanse w dniach 15 i 16 września, wszystkie projekcje są bezpłatne.

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie. Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

W ramach retrospekcji widzowie będą mogli zobaczyć cztery filmy z ubiegłorocznej, 7. Edycji WAMA Film Festival. Zostaną pokazane trzy filmy krótkometrażowe oraz jeden długometrażowy film fabularny. Program należy do zdobywcy Grand Prix Konkursu Filmów Krótkich oraz Nagrody Jury Warmii i Mazur „Dalej jest dzień” Damiana Kocura, laureata Nagrody Specjalnej Michelin Polska SA „Noamia” Antonio Galdameza, nominowanej do Nagród im. Jana Machulskiego „We have one heart” Katarzyny Warzechy oraz zdobywcy nagrody olsztyńskiej publiczności Marii Sødahl „Nadzieja”.

Pokaz poniższych filmów krótkometrażowych odbędzie się 16 września o godzinie 18, zachęcamy do zapoznania się z ich opisami.

„Dalej jest dzień” to 25-minutowy film o Pawle, który jest samotnym mężczyzną, pracującym na małym promie rzecznym niedaleko swojej wioski. Większość czasu upływa mu na przewożeniu mieszkańców wsi na drugą stronę rzeki. Mimo tego, że Paweł jest znany w okolicy, każdy kolejny dzień spędza samotnie. Pewnego dnia jednak zauważa, że ktoś próbuje pokonać rzekę wpław. Tą osobą jest Mohammad, nielegalny imigrant. Paweł postanawia pomóc i ukrywa Mohammada. W końcu ma kogoś, z kim może porozmawiać.

„Noamia” jest produkcją 29-minutową. W nadmorskim mieście Warszawa znaleziono ciało martwego chłopaka. Na miejsce przybywa komisarz Delman. Szybko orientuje się, że z ofiarą łączy go pewien sekret. Nikt nie powinien go poznać, więc Delman sam potajemnie rozpoczyna prywatne śledztwo. Wszystkie tropy prowadzą do nadmorskiego osiedla Noamia. Co odnajdzie tam Delman? Rozwiązanie zagadki? Odkupienie?

„We have one heart” opowiada o Adamie, który po śmierci matki odnajduje korespondencję, wymienianą przed laty przez jego rodziców. To dla niego szansa, by dowiedzieć się czegoś o ojcu, którego nigdy nie poznał. Połączenie animacji rysunkowej z materiałami archiwalnymi pozwala przenieść się 40 lat wstecz oraz odkryć niezwykłą tajemnicę rodzinną. Film trwa zaledwie 11 minut, jednak przekazuje niezwykle ważne wartości.

„Nadzieja” to jedyny długometrażowy film wyświetlany podczas Retrospekcji. Jego pokaz odbędzie się 15 września 2021 o godzinie 18. Co może się stać z miłością, gdy pewnego dnia pełna energii i wewnętrznej siły kobieta dowiaduje się, że ma przed sobą zaledwie trzy miesiące życia? Tuż przed Bożym Narodzeniem taka sytuacja zastaje Anję i jej partnera Tomasa – doświadczoną parę, która przez lata bardziej niż na wzajemnym uczuciu koncentrowana była na prowadzonych równolegle karierach artystycznych oraz dorastających dzieciach. Ich relacja przetrwała głównie ze względu na rodzinę.

Kino Światowid w Elblągu zaprasza 15 i 16 września.