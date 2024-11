„Rewir” Dominiki Lewickiej-Klucznik oraz „6×6 Elbląg” Dominika Żyłowskiego

W piątek, 8 listopada, o godz. 18:00 zapraszamy do sali "U św. Ducha" Biblioteki Elbląskiej na promocję tomu poetyckiego „Rewir” Dominiki Lewickej-Klucznik oraz wernisaż wystawy fotograficznej „6x6 Elbląg” Dominika Żyłowskiego. Oboje autorzy są laureatami tegorocznych elbląskich stypendiów kulturalnych, w ramach których Dominika wydała swoją piątą książkę poetycką, a Dominik zrealizował projekt fotograficzny, którego efektem jest wystawa i towarzyszący jej album. Wstęp wolny.

Dominika Lewicka-Klucznik – animatorka, filolożka. Jest redaktorką, autorką wstępów, recenzji oraz materiałów promocyjnych. Publikuje w antologiach, pismach literackich i kulturalnych. Marzy, by mieć czas na prozę (nie tylko życia) i może mały dramat (broń Boże życiowy). Bardzo ceni warsztaty literackie, slamy i turnieje poetyckie, a także różnego rodzaju festiwale. To bowiem świetna okazja nie tylko do poznawania nowych ludzi, ale także wydeptywania nowych ścieżek w pisaniu. Społecznie związana z PSONI koło w Elblągu. Prowadzi blog/stronę autorską: www.lewickaklucznik.pl oraz projekt społeczny Pogotowie W@rsztatowe: https://www.facebook.com/pogotowiewarsztatowe/:

- „Rewir” to poetyckie listy do Anny - współczesnej Everywoman, która może być matką, córką, partnerką, żoną. Tu płeć ma drugorzędne znaczenie, a liczy się bardziej intymność relacji oraz to, w jaki sposób zdarzenia zewnętrzne takie jak na przykład pandemia oraz wojna wpływają na pojedynczego człowieka i związki, które tworzy. Wiersze adresowane do Anny nie oczekują na odpowiedź, są sposobem na poradzenie sobie z rzeczywistością i próbą szukania osoby, która będzie rozumieć. W tym wypadku nie chodzi o działanie, a raczej bycie. Dlatego Anna bywa kobietą i mężczyzną, może być starsza i młodsza, ma duże doświadczenie lub też poszukuje w życiu swojej drogi.

Dominik Żyłowski – z wykształcenia filozof, od wielu lat zajmuje się fotografią, autor publikacji w czasopismach kulturalnych. Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą - m.in. Salonów Elbląskich w Galerii El, wystawy „Elblong - Ostrava = !¿!” w ramach festiwalu „Archikultura” w czeskiej Ostrawie (2013), a także światowej wystawy fotograficznej zorganizowanej przez International Center of Photography „#ICPConcerned: Global Images for Global Crisis” w Nowym Jorku (2020). Współtwórca projektów fotograficznych: „Elbląskie Formy Przestrzenne w Fotografii” i „Jam Session 2013”. Autor wystaw indywidualnych: „Żuławy”, „Las”, „Zdarza się” oraz albumu „Oberland. Nie ma takiego miejsca”. Otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Szkoły Mistrzów Fotografii Gazety Wyborczej w 2013 r., Nagrodę Rady Programowej Centrum Sztuki Galeria El podczas 30 Jubileuszowego Salonu Elbląskiego w roku 2019 oraz Stypendium Kulturalne Prezydenta Elbląga w 2021 r. Pracuje w Bibliotece Elbląskiej:

- Obrazki, które Państwo mogą tu zobaczyć powstały w wyniku inspiracji narzędziem użytym do ich stworzenia. Kwadratowe kompozycje kadrów, które postrzegam jako stabilne, mocne, symetryczne i uporządkowane, to właśnie skutek patrzenia na miasto odbite na matówce starej lustrzanki. Z kolei chropowatość i wszelkie niedoskonałości ręcznie wykonanych odbitek, to swoisty ślad efemerycznego charakteru doświadczenia świata, jakim jest fotografowanie.