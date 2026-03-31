Rodzinne Echa Deszczu - kolejne warsztaty rodzinne w CSE „Światowid”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu organizuje kolejne wydarzenie z cyklu weekendowych warsztatów dla rodzin. Tym razem organizatorzy proponują spotkanie pod nazwą „Rodzinne Echa Deszczu” – zajęcia łączące twórczość, edukację artystyczną i wspólne spędzanie czasu. Warsztaty odbędą się 18 kwietnia 2026 roku i skierowane są do dzieci oraz ich opiekunów.

Twórcze spotkanie inspirowane naturą

Ideą warsztatów jest odkrywanie świata dźwięków poprzez działanie. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie wykonać instrument muzyczny inspirowany odgłosami deszczu. Zajęcia pozwolą nie tylko poznać różnorodne brzmienia, ale również doświadczyć procesu twórczego – od pomysłu po gotowy efekt.

Organizatorzy podkreślają, że warsztaty mają charakter otwarty i dostępny dla każdego. Nie są wymagane wcześniejsze umiejętności – liczy się ciekawość, zaangażowanie i chęć wspólnego działania. Każda para – dziecko i opiekun – stworzy własny instrument, który zabierze ze sobą do domu.

Warsztaty, które budują relacje

Weekendowe spotkania organizowane przez CSE „Światowid” od lat cieszą się zainteresowaniem rodzin, które szukają wartościowych form spędzania czasu. Wspólna praca twórcza sprzyja budowaniu relacji, rozwijaniu wyobraźni oraz wzmacnianiu więzi między dziećmi i dorosłymi.

„Rodzinne Echa Deszczu” wpisują się w ten nurt – oferując przestrzeń do swobodnej ekspresji, zabawy i bycia razem w kreatywnej atmosferze.

Informacje organizacyjne

Warsztaty odbędą się w dwóch grupach: w godzinach 9:00–10:30 oraz 11:30–13:00.

Koszt udziału wynosi 50 zł za parę (dziecko i opiekun).

Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 55 611 20 85.

Zajęcia realizowane będą w Pracowni Dziecięcej CSE „Światowid” w Elblągu.

Końcówka sezonu weekendowych spotkań

Kwietniowe warsztaty to jedno z ostatnich wydarzeń w ramach obecnego cyklu zajęć weekendowych dla rodzin. Organizatorzy zapowiadają jeszcze spotkanie w maju, natomiast kolejne edycje powrócą po przerwie wakacyjnej.

Warsztaty „Rodzinne Echa Deszczu” to propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć kreatywność z rodzinnym czasem – wsłuchując się w dźwięki natury i tworząc je na własny sposób.