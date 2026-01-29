Rodzinne warsztaty plastyczne inspirowane sztuką sakralną w CSE „Światowid"

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza rodziny z dziećmi na bezpłatne warsztaty plastyczne inspirowane sztuką sakralną. Wydarzenie odbędzie się w weekend 14 i 15 lutego i towarzyszy otwarciu wystawy „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur".

Sztuka jako przestrzeń rodzinnego spotkania

Warsztaty stanowią propozycję twórczego, wspólnego spędzenia czasu w przestrzeni sztuki, w której liczy się rozmowa, współdziałanie i indywidualna ekspresja – dostosowana do wieku oraz wrażliwości najmłodszych uczestników.

Zajęcia zaplanowano w sobotę i niedzielę w godzinach 11.00–13.00 w Galerii Nobilis (II piętro CSE „Światowid"). Mają one charakter rodzinny – udział mogą wziąć dzieci wraz z rodzicami lub innymi opiekunami, takimi jak dziadkowie czy ciocie.

Mozaika inspirowana tradycją sakralną

Sobota, 14 lutego, upłynie pod znakiem warsztatów mozaiki zatytułowanych „Małe elementy, wielka opowieść", przeznaczonych dla dzieci od 7. roku życia. Uczestnicy, inspirowani bogatą tradycją sztuki sakralnej znanej z kościołów różnych epok, stworzą własne kompozycje z drobnych elementów.

Zajęcia sprzyjać będą koncentracji, uważności i twórczej refleksji. Tradycyjne motywy staną się punktem wyjścia do ich współczesnej, indywidualnej interpretacji.

Kolorowe wieże i kopuły dla najmłodszych

W niedzielę, 15 lutego, odbędą się warsztaty plastyczne „Kolorowe wieże i kopuły", skierowane do młodszych dzieci (4+). Najmłodsi wraz z opiekunami wyruszą w kreatywną podróż po świecie architektury sakralnej.

Podczas dwugodzinnych zajęć powstaną miniaturowe makiety kościołów – od prostych brył po strzeliste wieże i bogato zdobione fasady. Prace wykonane z kartonu będą malowane i ozdabiane, a zwieńczeniem spotkania stanie się wspólna prezentacja powstałych dzieł.

Wystawa „Sacrum" jako kontekst warsztatów

Integralną częścią spotkań będzie możliwość obejrzenia wystawy „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur" z przewodnikiem. Ekspozycja przybliża historię i znaczenie architektury sakralnej regionu, stanowiąc ważne tło dla działań artystycznych podejmowanych podczas warsztatów.

Rodzinne warsztaty plastyczne są jednym z elementów otwarcia wystawy i zaproszeniem do jej wspólnego, międzypokoleniowego odkrywania.

Informacje organizacyjne

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu | Galeria Nobilis (II piętro)

14–15 lutego 2026 roku

Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 667 636 211 oraz mailowo: rpd@swiatowid.elblag.pl.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Sacrum. Nieoczywista opowieść o kościołach Warmii i Mazur", dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu NextGenerationEU oraz współfinansowanego ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.