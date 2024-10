Rola Kobiet w Sztuce i Kulturze – Panel Dyskusyjny

Kobiety w sztuce i kulturze odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu współczesnych narracji. Już wkrótce, podczas panelu dyskusyjnego, wybitne kobiety związane z kulturą i sztuką podzielą się swoimi doświadczeniami, inspirującymi refleksjami oraz wizją przyszłości dla kobiet w tych dziedzinach.

Wyjątkowe spotkanie, które odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, zgromadzi przedstawicielki różnych obszarów kultury i sztuki, oferując uczestnikom możliwość spojrzenia na rolę kobiet z różnych perspektyw.

Kobiety w kulturze – nowe wyzwania i perspektywy

Panel dyskusyjny „Rola Kobiet w Sztuce i Kulturze” to wydarzenie, które skupi się na kluczowych zagadnieniach dotyczących pozycji kobiet w zarządzaniu kulturą, literaturze, teatrze, muzyce oraz filmie. Uczestniczki panelu to wybitne postacie świata sztuki, które opowiedzą o swoich wyzwaniach, sukcesach oraz o tym, jak ich działania wpływają na współczesną kulturę.

Wśród zaproszonych gości znajdą się:

Magdalena Czarnocka-Kaptur, Wicedyrektor Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, która podzieli się doświadczeniami w promowaniu kobiecej twórczości w instytucjach kultury.

Maria Bąkowska, Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawi rolę samorządu w wspieraniu projektów kulturalnych z udziałem kobiet.

Katarzyna Wiśniewska, Wiceprezydent Elbląga, opowie o miejskich inicjatywach wspierających kobiety w sztuce.

Agnieszka Pietrzyk, pisarka kryminałów, przedstawi wyzwania, z jakimi mierzą się kobiety w literaturze.

Teresa Suchodolska, aktorka teatralna i filmowa, podzieli się refleksjami na temat roli kobiet na scenie.

Karolina Nowotczyńska, skrzypaczka, opowie o kobiecym wkładzie w muzykę klasyczną i wyzwaniach związanych z karierą artystyczną.

Dyskusję poprowadzi Zuza Gajewska, znana pisarka, która zadba o inspirującą atmosferę i dynamiczny przebieg rozmowy.

Tematy, które zostaną poruszone:

Zarządzanie kulturą przez kobiety – Jak kobiety wpływają na współczesną kulturę na stanowiskach kierowniczych?

Kobiety w literaturze, teatrze i filmie – W jaki sposób kobiece narracje kształtują odbiór sztuki?

Kobiety w muzyce klasycznej – Jakie wyzwania napotykają kobiety-artystki w tej dziedzinie?

Wsparcie dla kobiecych inicjatyw kulturalnych – Jakie działania podejmują instytucje i samorządy, by wspierać kobiety w sztuce?

Dlaczego warto wziąć udział?

Panel dyskusyjny to nie tylko szansa na wysłuchanie inspirujących historii i refleksji kobiet aktywnie działających w różnych obszarach kultury, ale również możliwość wymiany myśli, zadawania pytań i włączenia się w rozmowę. To wydarzenie, które otworzy przed uczestnikami nowe perspektywy na rolę kobiet w sztuce oraz ich wkład w rozwój współczesnej kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu "Rola Kobiet w Sztuce i Kulturze", który odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. To spotkanie będzie okazją do głębszej refleksji nad przyszłością kobiet w świecie sztuki oraz ich wpływem na kształtowanie kultury.

Zapraszamy w sobotę 9.11.2024 do Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu na event Kobieta to ja. Artystyczne inspiracje kobiet.

Warsztaty "Rola kobiet w sztuce i kulturze" odbędą się 9 listopada o godz.: 12:00.

Zapraszamy do zakupu biletów na Artystyczne Inspiracje Kobiet:

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Marcina Kuchcińskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurski