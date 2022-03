Rozkwitła młoda muzyka

Dziś (24 marca) w Ratuszu Staromiejskim odbył się koncert dla najmłodszych. W programie znalazły się fragmenty najpiękniejszych utworów muzyki klasycznej i zabawy muzyczne dla dzieci. Zobacz zdjęcia.

Pod okiem Aleksandry Ostrowskiej i z pomocą Elbląskiej Orkiestry Kameralnej maluchy przeniosły się dziś z sali koncertowej w świat wyobraźni, na zieloną polanę, gdzie mogły dać upust swoim emocjom.

Koncert rozpoczął się od znanej melodii „Stary niedźwiedź mocno śpi...", która szybko została rozpoznana przez młodych słuchaczy. Dalej było co nieco o pogodzie: słońce, deszcz, mróz, burza... a do nich po jednej krótkiej nucie, która odzwierciedlała wybrane zjawisko. Które najbardziej odpowiadało oczekiwaniom młodej publiki? Była to ilustracja muzyczna burzy, podczas której dzieci miały okazję, aby za pomocą tupnięć i oklasków rozładować rozpierającą je energię...

Poza licznymi zabawami, w których skład wchodziły gry, zagadki i quizy, nadarzyła się okazja, by dotknąć, poznać, a nawet zagrać na instrumentach strunowych w obecności profesjonalistów. W trakcie koncertu edukacyjnego została przedstawiona budowa skrzypiec, wiolonczeli, altówki czy kontrabasu, którym dzieci mogły się przyjrzeć na żywo z bliska.

- Wasze zadanie polega teraz na tym, aby uważnie słuchać i obserwować orkiestrę. Kiedy muzycy zaczną grać, zadam wam pytanie, jakie zwierzę ukryło się w tym utworze... - tak brzmiało jedno z wyzwań, jakie postawiła dziś przed młodymi melomanami Aleksandra Ostrowska z EOK. Odnotujmy, że rozwiązaniem tej konkretnej zagadki była "kukułka", a takich zadań było oczywiście jeszcze więcej...

Dodajmy, że Elbląska Orkiestra Kameralna organizuje bezpłatny koncert edukacyjny dla rodzin ukraińskich, który odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 10 i 12 w Ratuszu Staromiejskim.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.