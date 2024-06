Różnorodność polifonii i map

To tytuł projektu, w którym swoje uczestnictwo w ubiegłym tygodniu podsumowali uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Zdjęcia.

Jak czytamy na stronie szkoły, tytuł projektu odnosił się do wielogłosu i różnorodności w sztuce. - Żyjemy w czasach, gdy artystycznych ścieżek rozwoju, możliwości, technik, metod kształcenia jest naprawdę wiele. Jak w tej różnorodności dokonać prawidłowych wyborów i znaleźć swoją ścieżkę? Najlepiej - próbując, doświadczając, eksperymentując i poznając już na etapie licealnym. Na pewno bardzo istotna jest świadomość zjawisk, trendów i dostępnych możliwości w Polsce i na świecie. Zapisem tego procesu poznawania ma być praca artystyczna nawiązująca do formy mapy - czytamy w informacji.

Uroczyste podsumowanie projektu pt. "Polifonie i Mapy" odbyło się 6 czerwca w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

- W Gronowie czuję się jak w gronie przyjaciół. Za nami już trzy lata współpracy. Co wyróżnia projekty uczniów tego liceum spośród innych, które napływają do konkursu? Są one perfekcyjnie przygotowane, przemyślane. Nie ma w nich zbędnych działań. Młodzież ma pozostawioną autonomię wyboru kierunku, w którym chciałaby iść - mówiła Elżbieta Dzikowska z Fundacji Rodziny Staraków, która finansowała projekt.

Uczestniczkami projektu były: Kalina Reuschel, Oliwia Kiedrowska, Justyna Łojewska, Magdalena Piróg, Martyna Chodorkowska, Patrycja Pajewska, uczennice klas III i IV liceum plastycznego. Stworzyły sześć autorskich zinów - osobistych map, wskazujących różne drogi, jakimi można poruszać się w świecie sztuki. Każda z autorek wybrała inny obszar twórczy, postawiła własne pytania. Zaprezentowane prace komunikowały z odbiorcą, zapraszając do interakcji.

- Wniosek jest jeden. Istnieje wiele dróg w świecie sztuki, nie ma jednej właściwej. Sztuka przyszłości zależy od tego czy twórcy wybiorą świat cyfrowy, oparty na nowoczesnych technologiach, czy będą zgłębiać szlachetne techniki tradycyjne, a może w swojej twórczości połączą te światy, aby wzajemnie się dopełniały? Odpowiedź na pytanie konkursowe „Co słychać w sztuce?” uczennice gronowskiego plastyka pozostawiają otwarte - czytamy na stronie Fundacji.

Autorkami projektu są Katarzyna Swoińska i Paulina Łuczak, nauczycielki w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.