Ruszyły zapisy na wakacje z Galerią EL

Centrum Sztuki Galeria EL w pierwszym tygodniu wakacji zaprasza dzieci z miasta do wspólnego odkrywania świata sztuki. W ciągu pięciu dni poznamy odlotowe idee, kierunki w sztuce i ludzi z nią związanych. Wszystko po to, aby zainspirować się i wyżyć artystycznie, m.in. w powstałym na tę okoliczność szkicowniku.

Poniedziałek

Miejskie kąpiele. Dźwięk, światło, zapach. Podczas warsztatów zainspirujemy się coraz modniejszymi, leśnymi kąpielami przenosząc je na warunki staromiejskie i galeryjne. Popatrzymy na świat dookoła, powąchamy, posłuchamy, wykonamy serię ćwiczeń, a przy okazji zapełnimy pierwsze strony wakacyjnego szkicownika, który towarzyszyć będzie nam przez kolejne dni. Tego dnia powstaną:

– landartowa mandala upamiętniona Instaxem

– koloropis (zapisy dźwięków z pomocą barwnego kodu)

– pierwsze szkice w szkicownikach

Wtorek

Marka własna. Od autografu przez hasło reklamowe, aż po rzęsiste brawa. Podczas zajęć poznamy artystki i artystów, którym marzyło się życie w blasku fleszy. Tego dnia powstaną:

– logotypy à la Salvador Dali i lizaki Chupa Chups

– zwielokrotnione autoportrety w stylu Andego Warhola

– mini kolekcja ubrań inspirowana modowymi miłościami Fridy Kahlo

Środa

To znak! Kolorowe kropki, grubo nałożona farba, czy żółte, niebieskie i czerwone kwadraty obwiedzione czarną linią. Podczas warsztatów rozpracujemy cechy charakterystyczne twórczości Yayoi Kusamy, Vincenta Van Gogha i Pieta Mondriana. Tego dnia powstaną:

– kropeczkowy świat w szkicowniku i w przestrzeni Galerii EL

– sielskie widoczki z rosnącej farby

– kwadratowość do kwadratu

Czwartek

Jak z obrazka. Podczas warsztatów zainspirujemy się kultowymi dziełami sztuki, tworząc na ich podstawie ścianki do sesji zdjęciowej. Zanim jednak do tego dojdzie, wykonamy serię ćwiczeń na rozgrzewkę, w tym kolejne rysuneczki do szkicowników. Tego dnia powstaną:

– przeróbki mroczne lub radosne

– ukryte dzieła sztuki

– sesja zdjęciowa „Czy ona śpi?”, „Fajna fura”, „Ciszej proszę” oraz „Przecież nie pada!”

PIĄTEK

Tyle słońca w całym mieście. Podczas warsztatów zminiaturyzujemy nasze miasto, a następnie dodamy coś od siebie, tworząc makietę miasta przyszłości. Tego dnia powstaną:

– szkice budynków w szkicownikach

– makieta miasta

– dyplomy wzajemnego uznania

Kiedy: 26-30 czerwca 2023

Czas trwania: 12:00 – 13:30

Gdzie: Galeria EL > Galeria Laboratorium

Dla kogo: dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat.

Koszt: 50 zł (za pięciodniowy cykl spotkań)

Opłatę za zajęcia należy uiścić najpóźniej w pierwszym dniu zajęć w kasie Galerii EL.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl

W wiadomości proszę zawrzeć dane: Imię i nazwisko oraz wiek dziecka; numer telefonu do rodziców/opiekunów