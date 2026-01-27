Czym było sacrum dla dawnych Prusów? Jak zmieniało się oblicze świątyń wraz z nadejściem gotyku, reformacji i baroku? I jak dziś wygląda duchowa mapa Warmii i Mazur? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" zaprasza na multimedialną wystawę pt. „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur", której wernisaż odbędzie się w piątek 13 lutego o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Wystawa „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur" to niezwykła podróż przez wieki – opowieść o wierze, architekturze i kulturze regionu, w którym sacrum nieustannie przybierało nowe formy. Od pogańskich wierzeń i średniowiecznych katedr, przez burzliwe czasy reformacji, aż po współczesną różnorodność wyznaniową – historia ożywa tu na nowo.

Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii multimedialnych – hologramów, projekcji i mappingu – ze scenograficznymi artefaktami, przestrzeń wystawy staje się immersyjnym doświadczeniem. Zwiedzający nie tylko zobaczą historię, ale zanurzą się w niej wszystkimi zmysłami, odczuwając atmosferę sacrum, które przez wieki kształtowało tożsamość Warmii i Mazur.

Wernisaż stanowi inaugurację wystawy i zaproszenie do refleksji nad dziedzictwem kulturowym regionu, jego ciągłością oraz różnorodnością. W dniu premiery po wystawie oprowadzać będzie autorka scenariusza animacji, będącej częścią wystawy – Dominika Kałabun–Nakielska - historyczka sztuki i religioznawczyni, przewodniczka po Warmii, Mazurach i Trójmieście, na co dzień pracująca w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Wystawę będzie można oglądać w weekend – 14 i 15 lutego – w godz. 10.00-18.00. Towarzyszyć jej będą rodzinne warsztaty plastyczne („Małe elementy, wielka opowieść" – rodzinne warsztaty mozaiki, „Kolorowe wieże i kopuły" – rodzinne warsztaty plastyczne), na które zapisać się można pod nr tel. 667 636 211 lub mailowo: rpd@swiatowid.elblag.pl. Wstęp jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

W dniu wernisażu, 13 lutego będzie można wziąć również udział w wykładach poświęconych religijnemu i kulturowemu dziedzictwu Warmii, Mazur oraz Żuław:

8.35 - Dominika Kałabun-Nakielska – „Reformacja i jej dziedzictwo w Elblągu i okolicach"

9.30 - Łukasz Kępski – „Mennonici na Żuławach"

10.30 - Magdalena Żółtowska-Sikora – „Święta Warmia. Historia i współczesność"

Wstęp wolny.

Wystawa odbywa się w ramach projektu "Sacrum. Nieoczywista opowieść o kościołach Warmii i Mazur" dofinansowanego przez Unię Europejską NextGenerationEU.

Współfinansowano ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego