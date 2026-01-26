Mały procent, który wiele znaczy

Do 30 kwietnia musimy złożyć zeznanie podatkowe za rok 2025 rok. Wypełniając PIT warto przekazać 1,5 procent lokalnym organizacjom pożytku publicznego. Zamiast do Skarbu Państwa nasze wpłaty trafią do różnego fundacji i stowarzyszeń, które na co dzień pomagają wielu osobom, a także zwierzętom. Zdjęcia.

Przekazanie 1,5 procent podatku to dobrowolne wsparcie organizacji pożytku publicznego (OPP), które możemy przekazać w trakcie rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W Elblągu tych organizacji działa około 40. Przypomnijmy, że taką opcję polscy podatnicy mają już od 2004 roku, choć początkowo była możliwość odpisu jednego procenta. Z roku na rok elblążanie coraz chętniej przekazują 1,5 procent dla OPP. W 2024 roku do Urzędu Skarbowego w Elblągu trafiło 99 tysięcy podatkowych rozliczeń osób fizycznych.

- Z tego w ponad 53 tys. rozliczeniach rocznych wskazano przekazanie 1,5 procenta, co stanowi ponad 51 procent wszystkich. W 2007 roku było to 20 procent, więc widzimy, że tendencja jest wzrostowa. Jeśli chodzi o organizacje elbląskie, to w 2024 roku przekazano im ponad 1,7 mln zł, przoduje tu Hospicjum Elbląskie i Fundacja Elbląg – mówi Aneta Dziemidowicz z Urzędu Skarbowego w Elblągu.

W konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele organizacji OPP, które działają lokalnie, fot. Anna Dawid

Podczas poniedziałkowej (26 stycznia) konferencji prasowej zaprezentowały się niektóre z lokalnych organizacji OPP. Swój 1,5 procent możemy podarować na przykład Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Elblągu, Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, Hospicjum w Elblągu, Fundacji Elbląg, Bankowi Żywności w Elblągu, Lazarusowi, Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu. Wykaz organizacji, którym możemy przekazać 1,5 proc. można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności.