Gołoledź znów w natarciu (tekst aktualizowany)

Ostrożnie na chodnikach i drogach! Warunki atmosferyczne nie rozpieszczają, a gołoledź doprowadziła też m. in. do problemów z ruchem kolejowym. Jak podaje z kolei nadkom. Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji, tylko w poniedziałek (stan przed godz. 11) doszło na lokalnych drogach do 7 kolizji.

Lokalne drogi osiedlowe i parkingi to dziś (26 stycznia) miejsca, gdzie nietrudno o wypadek – zarówno jeśli chodzi o pieszych, jak i pojazdy. W części kraju pogoda doprowadziła do paraliżu kolejowego.

- IC nr 58103/2 „ŻUŁAWY” relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny został odwołany na odcinku Gdynia Główna – Szczecin Główny. Na odwołanym odcinku podróżnym umożliwiono przejazd pociągiem IC nr 58105/4 „BRYZA” relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny – informuje m. in. PKP Intercity.

Takich komunikatów w skali kraju jest wiele. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o przewozy regionalne na północy kraju.

- 26.01.2026 z powodu awarii pociągu odwołano pociąg nr 90641 godz. 01:54 na odcinku Iława Główna - Malbork. Na odwołanym odcinku Iława Główna - Malbork zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa – czytamy m. in. na stronie Polregio.

Sytuacja atmosferyczna daje o sobie znać też na drogach. Tylko 26 stycznia (stan przed godz. 11) doszło na lokalnych drogach do 7 kolizji. Jak podaje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, część niebezpiecznych sytuacji miała miejsce na Mazurskiej: auto osobowe wjechało do rowu (nikomu nic się nie stało), podobnie problemy na tej drodze napotkał autobus (wypadł z drogi, zob. zdjęcie), a nawet straż pożarna. Z kolei na ul. Okrężnej autobus zderzył się z autem osobowym, do kolizji z udziałem autobusu doszło też na Fromborskiej...

- Apelujemy o ostrożność - podkreśla policjant, zwracając uwagę na konieczność dostosowania swojej jazdy do panujących warunków - podkreśla nadkom. Nowacki.

Również apelujemy o ostrożność na chodniku, na parkingu, na drogach, a w przypadku podróży kolejowych o słuchanie komunikatów PKP. Gołoledź ma potrwać do godz. 19.