Tak zabezpieczono 60 kilometrów granicy

Program Tarcza Wschód nabiera tempa. Jak czytamy w wydanym przez wojsko komunikacie, zabezpieczono już 60 km wschodniej granicy, a w tym roku skala działań ma kilkukrotnie wzrosnąć. - Równolegle rozwijana jest współpraca z Wielką Brytanią, Niemcami oraz USA, ukierunkowana na wsparcie praktycznej realizacji programu – przekazał płk. Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Z komunikatu przekazanego przez płk. Marka Pietrzaka ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wynika, że w zeszłym roku w ramach realizacji programu Tarcza Wschód "przeprowadzono inżynieryjne zabezpieczenie łącznie 60 km granicy".

- Działania te objęły zarówno rozbudowę elementów linearnych na odcinku ok. 10 km, jak i wykorzystanie asortymentu inżynieryjnego przeznaczonego do blokowania granicy na długości 50 km, który zgromadzono w wybudowanych 13 składach materiałowych – poinformował płk. Marek Pietrzak.

W 2026 roku wojsko zapowiada intensyfikację prac inżynieryjnych. Zakłada zabezpieczenie ponad 200 km granicy, w tym 20 km w ramach dalszej rozbudowy linearnej.

- Pozostała część, obejmująca około 180 km, zostanie zabezpieczona przy użyciu asortymentu inżynieryjnego zgromadzonego w składach materiałowych, przeznaczonego do szybkiego zablokowania granicy. Łącznie, do końca 2026 roku, planowane jest inżynieryjne zabezpieczenie blisko 260 km granicy państwowej. Obejmie ono niemal 30 km rozbudowy linearnej oraz około 230 km zabezpieczonych z wykorzystaniem asortymentu inżynieryjnego zgromadzonego w 37 składach materiałowych. Zakres ten będzie stanowił ponad 38 proc. długości granicy na kierunku realizacji programu Tarcza Wschód – przekazał w komunikacie płk. Marek Pietrzak.

Tarcza Wschód, fot. wojsko-polskie.pl

W 2025 roku zakończono kluczowe zadania związane ze wzmocnieniem przejść granicznych. Zablokowano 5 przejść granicznych oraz przygotowano do zablokowania kolejnych 12, w tym 10 przejść drogowych i 7 kolejowych. Realizacja rozbudowy infrastruktury inżynieryjnej Tarczy Wschód wymagała intensywnych działań w zakresie pozyskiwania nieruchomości. Jak czytamy w wojskowym komunikacie, w 2025 r. na potrzeby linearnej rozbudowy inżynieryjnej pozyskano 38 nieruchomości, co umożliwiło rozpoczęcie prac na kluczowych odcinkach granicy. Jednocześnie przygotowano znacznie ambitniejsze plany na kolejne lata.



- W bieżącym roku plany te są ponad trzykrotnie większe – planuje się pozyskanie 150 nieruchomości w 52 lokalizacjach. W 2026 r. planuje się też pozyskać z zasobów KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) 45 działek pod rozbudowę 19 miejsc składowania (MS), pozostałe MS planowane do budowy w tym roku będą tworzone na terenach jednostek wojskowych wzdłuż granicy.

Czytaj o Tarczy Wschód w tym artykule.