Samll world w Kinie Światowid

Do czego zdolny będzie policjant, prowadzący śledztwo w sprawie uprowadzonej dziewczynki? Czy jest gotowy na konfrontację z przestępczym podziemiem, które nikogo nie oszczędza? Kino Światowid zaprasza na najnowszy film Patryka Vegi. Co zrobisz, kiedy porwą Ci dziecko? Premierowe seanse 0d 10 do 23 września.

W tajemniczych okolicznościach, sprzed rodzinnego domu, zostaje uprowadzona dziewczynka. Jedynym śladem zajścia pozostaje widziana w okolicy rosyjska ciężarówka. Matka dziewczynki (Marietta Żukowska), wspierana przez policjanta Roberta (Piotr Adamczyk), wyrusza w pościg, ale nie jest w stanie zatrzymać porywaczy. Po latach, wciąż gnębiony wyrzutami sumienia Robert wpada na trop, który pozwala mu wrócić do sprawy. Odkryte na miejscu eksplozji rosyjskiej kamienicy dowody naprowadzają go na ślad międzynarodowej szajki przestępczej. Tymczasem w Bangkoku, nastolatka Ola (Julia Wieniawa) jest zmuszana spełniać wszystkie zachcianki bogatego biznesmena. Co stanie się, gdy los zetknie dziewczynę z polskim stróżem prawa? Reżyser: Patryk Vega Produkcja: Polska Obsada: Piotr Adamczyk, Julia Wieniawa, Marietta Żukowska, Piotr Stramowski, Aleksander Serebryakov, Enrique Arce Czas: 117 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid