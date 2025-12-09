Scena przy stoliku i „Kontrabasista”

Już w najbliższy poniedziałek, 15 grudnia 2025 r., w konwencji „sceny przy stoliku” zostanie zaprezentowany tekst Patricka Süskinda „Kontrabasista”. Jest to opowieść o samotności, z którą mierzy się tytułowy bohater.

Samotność stara się wypełnić muzyką, ale jak to zrealizować skoro zdaniem bohatera winę za ten stan ponosi instrument, na którym gra. Jest to też opowieść o miłości – również tej niszczącej życie. Bohater sztuki jest jednym z nas; jak powiedział Jerzy Stuhr „nie wywyższa się”.

Patrick Süskindm to niemiecki pisarz oraz autor scenariuszy. Jego najgłośniejsza powieść to „Pachnidło” (1985), która zdobyła uznanie w świecie literackim. Jednoaktowy monolog Süskinda „Kontrabasista” ( 1981) był w sezonie teatralnym 1984/85 najczęściej graną sztuką w teatrach niemieckojęzycznych. Tekst ten jest również doskonale znany w Polsce a to przede wszystkim za sprawą Jerzego Stuhra. W elbląskiej inscenizacji na scenie zobaczymy dwóch aktorów – Dariusza Siastacza i Artura Hauke.

Dlaczego dwóch? O tym przekonają się widzowie, którzy postanowią spędzić ten wieczór w elbląskim teatrze.

Zapraszamy -15 grudnia 2025 r. godz. 17.00, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (duża scena), bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie teatru.