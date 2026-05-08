Scena przy stoliku

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na majową „Scenę przy stoliku”, gdzie królować będzie klasyka polskiej komedii. „Mąż i żona” to bez wątpienia najbardziej frywolna i zuchwała komedia w dorobku Aleksandra Fredry.

Napisana wierszem sztuka to obraz miłosnego czworokąta, w którym splatają się losy niewiernej Elwiry (Małgorzata Jakubiec-Hauke), jej szukającego przygód erotycznych męża Wacława (Dariusz Siastacz), niestałego kochanka Alfreda (Filip Warot) oraz sprytnej pokojówki Justysi (Magdalena Fennig-Rusinowska), która wodzi całe to towarzystwo za nos. Największą siłą tej sztuki jest humor. Fredro w zabawny sposób pokazuje, jak bohaterowie próbują ukryć swoje romanse pod płaszczykiem dobrych manier. Mimo że sztuka powstała dawno temu, przypomina nam, że choć czasy się zmieniają, ludzkie uczucia i potrzeby pozostają takie same. Jak współczesny widz zmierzy się z wciąż aktualnymi problemami codzienności przekonamy się wybierając do elbląskiego teatru.

Zapraszamy 18 maja 2026 r. godz. 17.00. Bilety w cenie 10,00 zł do nabycia w kasie Teatru.