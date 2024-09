„Schaefferowskie Deliberacje”, czyli wędrówka szlakiem radości twórczej

Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta zaprasza na niezwykłe wydarzenie muzyczne „Schaefferowskie Deliberacje”, które odbędzie się już 20 września 2024 roku o godzinie 19 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, przy ul. Romualda Traugutta 91.

Wędrówka śladami Bogusława Schaeffera

Oddajmy się nieskrępowanej fantazji, spontanicznym improwizacjom i kojącej sile muzyki! „Schaefferowskie Deliberacje” to wyjątkowa podróż śladami jednego z najbardziej wszechstronnych polskich artystów – Bogusława Schaeffera. Podczas koncertu publiczność będzie mogła doświadczyć swobodnych deliberacji na temat sztuki, uczestniczyć w procesie twórczym i… odpocząć! W atmosferze nieco surrealistycznej i pełnej humoru, charakterystycznej dla twórczości Schaeffera, każdy znajdzie coś dla siebie.

Przewodniczką po tej twórczej przestrzeni będzie Izabela Bukowska-Chądzyńska, a towarzyszyć jej będą aktor Waldemar Barwiński oraz znakomici muzycy: Mateusz Adamczyk (skrzypce), Krzysztof Nowakowski (instrumenty perkusyjne, misy z wodą), Bartosz Kalicki (piano, elektronika) i Piotr Zaufal (gitara basowa, aranżacje). Muzykom towarzyszyć będzie Elbląska Orkiestra Kameralna. Całość poprowadzi dyrygent Sebastian Perłowski.

Spektakl w reżyserii Magdaleny Małeckiej-Wippich to nie tylko koncert, ale również interaktywna wędrówka, która zaprasza publiczność do współudziału w procesie twórczym. To artystyczne doświadczenie, które podnosi poziom serotoniny i pozytywnie wpływa na naszą wyobraźnię.

Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, producent spektaklu, od lat popularyzuje dorobek Bogusława Schaeffera, organizując Festiwal ERA SCHAEFFERA, który stał się wizytówką polskiej sztuki współczesnej na całym świecie. W ramach obchodów 95. rocznicy urodzin Mistrza, spektakl „Schaefferowskie Deliberacje” stanowi część 16. Edycji Festiwalu.

Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki współczesnej i twórczych eksperymentów na ten niezwykły koncert, który nie tylko zabierze Was w fascynującą podróż artystyczną, ale również pozwoli na chwilę oderwania się od codzienności i zanurzenia w świecie pełnym nieskrępowanej wyobraźni.

Wstęp wolny na wydarzenie.

Więcej informacji na temat wydarzenia i Fundacji znajdziecie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Do zobaczenia na Schaefferowskich Deliberacjach!

Więcej informacji na:

www.boguslawschaeffer.pl

FB Fundacji Aurea Porta