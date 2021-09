Seans w kinie samochodowym już w sobotę

Pl. Kazimierza Jagiellończyka znów stanie się „salą kinową”. Przed nami kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kolej na kino”. W tym roku także zapraszamy do Kina Samochodowego! Tym razem seans połączony będzie z prezentacją Elbląskich Klasyków. Impreza już w sobotę (4 września).

Zaczniemy samochodowym piknikiem. O godzinie 16:00 na Plac K. Jagiellończyka zjeżdżać się będą fani dawnej motoryzacji. Będzie to idealna okazja do zobaczenia samochodów, które kilkadziesiąt lat temu jeździły po naszych drogach. Właściciele aut działają w ramach grupy Elbląskie Klasyki. Ich poczynania możecie śledzić na facebooku.

Seans zacznie się o godzinie 20:00. Zagramy komediowy horror z 2021 roku „Niewesołe miasteczko” z Nicolasem Cage’m w roli głównej. Wszystkich fanów kina samochodowego zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu na plac. Po 19:00 włączymy już ekran, a w radiu usłyszeć będziecie mogli audycję przygotowaną przez CSE Światowid.

Bilety można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00