Sekcja Polska na Festiwalu Filmów Familijnych

Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid. Już tylko trzy dni dzielą nas od filmowych wrażeń. Warsztaty, spotkanie, seanse, bogaty program nie pozwoli się nudzić. Na festiwalu nie może zabraknąć polskiego akcentu. Od 8 do 12 grudnia ruszamy z sekcją polską. Program poniżej:

8.12 19/91 i Tańczę dla ciebie oraz prelekcja o filmach dokumentalnych dla dzieci 0 17:00, kategoria wiekowa 11 plus czas trwania 70 min

„19,91” to historia 19-letniej Niemki, która decyduje się na coroczny wolontariat w Warszawie. Podczas swojego pobytu regularnie odwiedza 91 letnią polkę Panią Zofię.

Tańczę dla ciebie

12-letni Wiktor trenuje do występu rocznego w Szkole Baletowej. Jego przygotowaniom towarzyszy babcia, jednak chłopiec marzy o tym, by występ obejrzał ojciec, na co dzień mieszkający zza granicą.

Prelegent- dr Bartosz Filip

9.12 Jakub Mimmi i gadające psy o 17:00, kategoria wiekowa 6+, czas trwania 70 min

Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, by to zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów.

10.12 Wiking Tapii o 17:00 , cz. 1, serial animowany, kategoria wiekowa 4+, czas 50 min

We wspaniałym, magicznym Szepczącym Lesie, który ciągnie się nad brzegami Lodowej Zatoki mieszka wiking Tappi. Nie jest on prawdziwym wikingiem, gdyż ani w głowie my wymachiwanie mieczem. Jego największą bronią są uśmiech, życzliwość i pomysłowość. Tappi jest bowiem obrońcą Szepczącego Lasu i wszystkich jego mieszkańców. Nie pozwoli, by komukolwiek stała się krzywda i gotów jest pomóc każdemu, kto znajdzie się w tarapatach.

11.12 0 12:30 Tarapaty 2, kat. wiekowa 8+, czas 70 min

Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – "Plaża w Pourville" Claude'a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej.

12.12 Czarny młyn o 12:30, kategoria wiekowa 9+, czas 100 min

Grupa przyjaciół mieszka w małym miasteczku, w którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren Czarnego Młyna, ich wakacje zmieniają się nie do poznania.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl