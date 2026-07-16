Serdecznie zapraszamy na nadzwyczajny koncert fortepianowy

17 lipca o godzinie 17.00 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu odbędzie się koncert wspaniałych pianistów Wystąpią Mathis Veschi oraz Bogdan Sakhniuk, studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dr. hab. Macieja Gańskiego.

Podczas koncertu usłyszymy następujący program:

M. Ravel: Gaspard de la nuit - „Ondine” oraz „Le Gibet” wykona solo Mathis Veschi, następnie w duecie Mathis oraz Bogdan Sakhniuk wykonają:

M. Ravel: Ma mère l’Oye

G. Tailleferre: Jeux de plein air

C. Guastavino: Tres romances - I. „Las niñas de Santa Fe”

F. Poulenc: Capriccio „d’après Le Bal Masqué”

Mathis Veschi, urodzony w 2004 roku, odkrył fortepian w wieku dziewięciu lat pod kierunkiem Gregory’ego Beera na Gwadelupie.

W 2022 roku rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie dr. hab. Macieja Gańskiego.

Jako laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych szczególnie wyróżnił się zdobywając:

• I Nagrodę na konkursie WBM Competition w Warszawie

• Tytuł laureata Grand Concours International de Piano (GCIP) we Francji

• I Nagrodę na Gabriel Fauré Music Competition we Francji

• Wyróżnienie Jury na V Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Adama Harasiewicza w Warszawie

• Wyróżnienie Jury na De Girard International Young Pianist Competition 2025 w Warszawie

• II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Pianissima w Lille we Francji (2026)

Brał udział w licznych festiwalach pianistycznych, między innymi:

• Festiwalu „Autour du Piano” we Francji

• Festiwalu Romantyka Fryderyka w Gdańsku

• Europejskiej Nocy Muzeów 2024 w Gdańsku

• IV Międzynarodowym Festiwalu Duetów Fortepianowych w Gdańsku

W 2024 roku odbył tournée obejmujące dziesięć koncertów na Gwadelupie, występując zarówno solo, jak i w duecie ze swoim profesorem. W programie znalazł się między innymi I Koncert fortepianowy Franciszka Liszta.

Uczestniczył również w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pianistów, takich jak:

Martin García García, Philippe Giusiano, Tomasz Ritter, Andrzej Tatarski oraz Katarzyna Popowa-Zydroń.

Bogdan Sakhniuk – pianista, absolwent studiów licencjackich w klasie fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, obecnie student studiów magisterskich tej uczelni. Jest laureatem konkursów pianistycznych oraz aktywnie koncertuje jako solista i kameralista. Szczególne miejsce w jego repertuarze zajmuje muzyka epoki romantyzmu i późnego romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Fryderyka Chopina, Aleksandra Skriabina i Siergieja Rachmaninowa. Uczestniczył w trzech edycjach festiwalu „Romantyka Fryderyka” w Parku Oruńskim. Na co dzień pracuje jako nauczyciel fortepianu w szkole muzycznej.