“Jest o czym rozmawiać” - spotkania teatralne w szkole

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza szkoły do udziału w nowym, bezpłatnym programie edukacyjnym „Jest o czym rozmawiać”. To propozycja dla nauczycieli i uczniów, którzy chcą, aby wyjście do teatru było czymś więcej niż tylko obejrzeniem spektaklu.

Na czym to polega?

Przychodzimy do Waszej szkoły przed wizytą w teatrze. Podczas lekcji rozmawiamy z uczniami o spektaklu, który zobaczą: przybliżamy tekst, autora, kontekst powstania utworu i tematy, które mogą okazać się ważne podczas oglądania przedstawienia. Nie zdradzamy wszystkiego tylko raczej dajemy tropy, zadajemy pytania i przygotowujemy do świadomego odbioru spektaklu.

Następnie uczniowie oglądają przedstawienie w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (nasze spotkania są w cenie biletów – nie ma ukrytych i dodatkowych opłat).

A później… wracamy do szkoły. Tym razem nie po to, żeby tłumaczyć spektakl, ale żeby o nim porozmawiać. Co zostało w pamięci? Co poruszyło, zdenerwowało albo zaskoczyło? Czy bohaterowie byli nam bliscy? Czy zgadzamy się z wyborami reżysera? Co historia opowiedziana wiele lat temu może mówić o nas dzisiaj?

Na początek – „Trzy siostry” A. Czechowa

Absolutna klasyka teatru w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Czy można całe życie czekać, aż wreszcie zacznie się „prawdziwe życie”? Dlaczego tak łatwo marzyć o zmianie, a tak trudno jej dokonać? Czym dzisiaj jest nasza własna „Moskwa”? I czy bohaterki Czechowa, stworzone ponad sto lat temu, rzeczywiście bardzo się od nas różnią?

Jest o czym rozmawiać…

Program pomaga uczniom lepiej przygotować się do odbioru przedstawienia, oswoić język teatru i kontekst literacki, a przede wszystkim uczy samodzielnej interpretacji, argumentowania własnego zdania i rozmowy o sztuce bez szkolnego schematu „co autor miał na myśli”.

Spotkania prowadzą Kamila Tuszyńska i Jolanta Nidzgorska z Działu Literackiego i Edukacji Teatralnej Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Udział w programie jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba terminów jest ograniczona. Informacje: 55 641-97-00 wew. 284

Dział Literacki i Edukacji Teatralnej w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu