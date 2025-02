Skrzyneczka na skarby

Zapraszamy na wyjątkowe, weekendowe warsztaty dla dzieci i opiekunów z techniki decoupage, które odbędą się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w pracowni dziecięcej.

Przygotowaliśmy dwie możliwości – można wybrać się na warsztaty już z samego rana: grupa I (od 9:00 do 10:30) lub nieco później: grupa II (od 11:30 do 13:00). Koszt uczestnictwa wynosi 55 zł. Decoupage to wspaniała technika, która rozwija kreatywność i zdolności manualne, a przy tym daje mnóstwo radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym! Wspólne tworzenie artystycznych skrzyneczek to doskonały sposób na spędzenie czasu razem, budowanie więzi i rozwijanie wyobraźni. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli wykorzystać różnorodne materiały – od serwetek i ażurowych wzorów po błyszczące diamenciki i inne ozdoby. Każda skrzyneczka będzie jedyna w swoim rodzaju – idealna na przechowywanie drobiazgów czy wyjątkowy prezent.



Dołączcie do nas i przekonajcie się, jak twórcza może być wspólna zabawa!



Zapisy i kontakt:

telefon: +48 55 611 20 85

e-mail: beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl