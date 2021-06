"Słudzy" w Dyskusyjnym Klubie Filmowym

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na osadzony w realiach zimnej wojny, pasjonujący czarny kryminał Ostrochovský’ego pt. „Słudzy”. Seans odbędzie się 24 czerwca o godz. 19.

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka powraca do regularnych spotkań. Na widzów czeka kino autorskie, propozycje spoza głównego nurtu, a przede wszystkim filmy, o których warto rozmawiać. Wraz z nowym sezonem uruchomiona zostaje kolejna edycja konkursu lojalnościowego dla stałych bywalców. Każdy posiadacz legitymacji DKF-owej otrzyma pod koniec roku filmowe upominki. Co więcej, wszyscy uczestnicy projekcji włączeni zostają do jury, które nagrodzi najlepsze filmy pokazywane w ramach DKF-u w tym sezonie.

Dodatkową atrakcją, czekającą miłośników kina będzie prezentacja produkcji wyróżnionych podczas ubiegłorocznego Festiwalu Filmów Jednominutowych. Przez pięć kolejnych spotkań jedna wybrana jednominutówka dołączy do filmu pełnometrażowego.

Głównym punktem programu jest obraz „Słudzy”. Wciągający niczym mistrzowska rozgrywka pokera wschodnioeuropejski noir skupia się na losach dwóch seminarzystów, chłopców z prowincji, którzy w mury klasztoru wchodzą z optymizmem i gorliwością. Nie zdają sobie sprawy, że wkraczają w świat spisków, zdrad i złamanych życiorysów, a ich przyjaźń poddana zostanie ostatecznej próbie.

Rozgrywająca się w latach 80. XX wieku w Czechosłowacji, opowieść eksploruje szarą strefę politycznych gier, cynizmu i kompromisów, obnażając mechanizmy rządzące totalitarnymi strukturami. Krytyka państwa idzie pod rękę z krytyką kościoła jako autorytarnej instytucji, która w imię długiego trwania nie zawaha się poświęcić życia najsłabszych. Ostrochovský zrobił swój mocny, chwytający za gardło film także przeciwko starcom, przeciwko gerontokracji, przeciwko patriarchatowi.

reżyseria: Ivan Ostrochovský

produkcja: Słowacja, Rumunia, Czechy, Irlandia 2020

czas: 80 min.