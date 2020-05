Smyczkowe zarażanie na ekranie

Kilkadziesiąt metrów kwadratowych, niezbędny dystans między pulpitami i smyczki w ręku – tyle wystarczy Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej, aby zarażać muzyką. Instytucja rusza z cyklem koncertów online – początek już w najbliższą niedzielę, o godzinie 18:00, na facebookowym profilu EOK. W programie Mozart, Twardowski i wielu innych mistrzów partytury - tego bakcyla trzeba łapać, nim ucichnie!

W ramach cyklu „Elbląska Orkiestra Kameralna zaraża muzyką online” co 2 tygodnie, w niedzielne popołudnia, na facebooku EOK będą emitowane koncerty z udziałem Orkiestry. Z Sali Koncertowej Ratusza Staromiejskiego każdorazowo popłyną najpiękniejsze dźwięki Polski, Europy i świata, obejmujące tak muzykę dawnych wieków, jak i muzykę współczesną.

Wystarczy ekran smartfona, telefonu lub komputera, a zanurzymy się w tych kompozycjach po same uszy. I to co najmniej kilkukrotnie…

