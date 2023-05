Taka nazwę ma wystawa w Galerii EL pokazująca artystyczne podejście do tematu odbudowy elbląskiego Starego Miasta. To jedna z inicjatyw w ramach „Nocy Muzeów“ w Elblągu.

- Ta wystawa dotyczy niezwykłego zjawiska w urbanistyce, jakim była retrowersja, odbudowa Elbląga w specyficzny sposób. To dotyczy zarówno sposobu jego odbudowy, jak i metody społecznej, jaka była przy okazji zastosowana - mówił Tomasz Sławiński, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w Warszawie podczas wernisażu wystawy "Sobie mieszkania - miastu Starówkę".

- Nowe Stare Miasto“ jest marką Elbląga za sprawą retrowersji - bezprecedensowej i unikalnej koncepcji jego odtworzenia, której kluczem jest autentyzm. Spacerując ulicami nowego „Starego Miasta“ w Elblągu , czy patrząc na nie z wieży katedralnej bez wątpienia potwierdzimy, że zaaranżowane zostało nowe „Stare Miasto“ i wykreowany został klimat utożsamiany z zespołami staromiejskimi - dodała Katarzyna Wiśniewska, przemawiająca w imieniu prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.

Sama wystawa składa się z dwóch części. W centralnej części Galerii mamy artystyczne wizje retrowersji, na emporach znalazły się zdjęcia i postery pokazujące elementy elbląskiej architektury Starego Miasta. - Ta wystawa nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców Elbląga. Dzięki państwa pomocy przy naszych dziwnych pomysłach, poszukiwaniach fotografii... Dziękujemy - mówił Mateusz Włodarek, jeden z kuratorów wystawy.

Wystawę o retrowersji wymyśliła jeszcze poprzednia dyrektor Galerii EL Adriana Ronżewska - Kotyńska, która pojechała do Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki i tam przedstawiła swój pomysł. Przekonała się do niego Ewa Rombalska i...

- Ada przyjechała do Instytutu kilka lat temu. Miała przygotowane materiały, wywiady, filmy. Mnóstwo materiałów. Tylko, jak to zawsze w naszej rzeczywistości, brakuje finansów na realizację pomysłu. Przez te kilka lat nasz instytut się umocnił, nasz Dział Wystaw się zainteresował tym tematem i zostało to zrealizowane - zdradziła Ewa Rombalska z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. - Ada, gratulacje.

Wystawę można oglądać do 25 czerwca.

fot. Mikołaj Sobczak

Komentarz redakcyjny: Mieliśmy zgrzyt na tym wernisażu. Zabrakło nam poważniejszego uhonorowania głównych bohaterów retrowersji: ludzi, dzięki którym elbląskie Stare Miasto nie wygląda tak jak to w Malborku, gdzie po prostu stoją bloki. Zabrakło oddania głosu takim postaciom jak np. prof. Marii Lubockiej - Hoffmann, czy też dr Grażynie Nawrolskiej. Mieliśmy wrażenie, że główni bohaterowie krajobrazu Elbląga zostali doczepieni do wernisażu trochę „na siłę“. Ale może to tylko nasze wrażenie.

Druga sprawa to płonna nadzieja na rozpoczęcie dyskusji o tym, jakie ma być elbląskie Stare Miasto. Czasami można mieć wrażenie, że z retrowersja jest już tylko hasłem reklamowym, a coraz więcej budynków na Starym Mieście z retrowersją ma coraz mniej wspólnego. Dlaczego tak się dzieje, jaki wspływ na krajobraz Starego Miasta mają władze Elbląga?

Artyści:

Maciek Cholewa, Jan Domicz, Roman Fus, Krystyna Jędrzejewska-Szmek i Kasper Jakubowski, Krzysztof Maniak, KinoMANUAL (Aga Jarząb i Maciej Bączyk), Anna Maria Karczmarska i Mikołaj Małek, Anna Królikiewicz (we współpracy z Justyną Kropidłowską), Filip Rybkowski, Dominika Skutnik, Joanna Stachowiak, TURNUS (Marcelina Gorczyńska i Kamila Falęcka), Aleksander Wadas, Wiktoria Walendzik, Ludwik Zamczyński

Zespół kuratorski:

Zuzanna Mielczarek, Maciej Olewniczak, Emilia Orzechowska, Mateusz Włodarek