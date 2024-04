Sobota z Biblioteką Elbląską

Poznawanie ciekawostek z życia zwierząt, kreatywne zajęcia plastyczne, dyskusja o mandze to propozycje Biblioteki Elbląskiej na sobotę, 20 kwietnia dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy!

Program zajęć 20 kwietnia:

godz. 11:00, filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) – „Ja też potrafię”: warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat

Podczas zajęć powstaną podkładki ozdabiane techniką decoupage’u. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą trzech podkładek korkowych pod kubek lub płyt CD i suszarki do włosów. Na zajęcia obowiązują zapisy.

godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi dla młodzieży 12+ i rozmowa o mandze pt. „Kształt twojego głosu” autorstwa Yoshitoki Ōimy

O mandze z opisu Wydawnictwa Kotori: Manga o przemocy w szkole i jej konsekwencjach. Shoya Ishida jest energicznym uczniem liceum, który uwielbia dobrą zabawę. Gdy do klasy dołącza niesłysząca Shoko Nishimiya, chłopaka denerwuje jej nieprzystosowanie i ślamazarność. Zaczyna uprzykrzać dziewczynie życie i namawia do tego innych. Pewnego dnia posuwa się jednak za daleko – Shoko zmienia szkołę, a on traci przyjaciół i staje się obiektem przemocy. Mija sześć lat, w ciągu których Shoya zastanawiał się nad swoim zachowaniem. Czy kiedy ponownie spotka się z Shoko, będzie potrafił spojrzeć jej prosto w oczy?

godz. 12:00, Cyberiada, ul. Hetmańska 16 (tel. 55 611 00 66) – Plotki o zwierzętach: warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6+ wraz z rodzicami

Zajęcia odbędą się na podstawie książki Marcina Kostrzyńskiego, który potrafi barwnie opowiada o zwierzętach. Wspólnie z Marcinem z Lasu, jak nazywany jest autor, uczestnicy obalą mity na temat cech i zachowań zwierząt. Będzie można się dowiedzieć m.in.:

– czy sójka na pewno odlatuje za morze?

– czy czerwona płachta naprawdę działa na byka?

– czy kret rzeczywiście jest ślepy?

– czy przysmakiem bocianów są żaby?