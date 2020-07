Sobotnie kino pod chmurką

„I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!” - w ramach Letniego kina pod chmurką zapraszamy na zwariowaną komedię francuską/

Claude Verneuil jest głową multikulturowej rodziny. Każda z jego czterech córek wyszła za mąż za imigranta. Mało tego, każda z nich podejmuje decyzję o wyjeździe z Paryża. Patriarcha rodu nie może na to pozwolić. Zrobi wszystko, by jego zięciowie nauczyli się kochać Francję. Seans w najbliższą sobotę (18 lipca), początek seansu po zachodzie słońca (około godz. 21:30), miejsce - dziedziniec elbląskiego muzeum. Prosimy o przybycie minimum 20 minut przed seansem. Z uwagi na ograniczenia związane z Covid-19, liczba miejsc na seansie jest ograniczona.. Obowiązują bezpłatne wejściówki/bilety na film, do zgarnięcia tutaj tutaj. Wchodzący na teren muzeum obowiązkowo muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. Każdej z osób będzie mierzona temperatura, dlatego prosimy o wcześniejsze przybycie. Ci, u których pomiar wykaże ponad 37 stopni, nie będą mogli wejść na teren muzeum. Z kolei w przyszły (piątek 24 lipca) na dziedzicu muzeum zostanie wyświetlony film pt. „Cudowny chłopak” z Julią Roberts, Owenem Wilsonem i znakomitym Jacobem Tremblay’em w roli głównej.