Spacer badawczy z Katarzyną Wiśniewską i Twórcze Spotkania

W ramach wystawy RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem z Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na spacer badawczy po Starówce z Katarzyną Wiśniewską połączony z Twórczymi Spotkaniami z Heleną Wojciechowską

Będzie to spacer badawczy szlakiem wybranych kamienic w obrębie Nowego Starego Miasta w Elblągu, który poprowadzi Katarzyna Wiśniewska. W czasie wyprawy rozważać będziemy problem autentyzmu tkwiącego w kreacjach architektonicznych odbudowanych kamienic. Wykonamy też serię zdjęć aparatami Instax, które wykorzystamy w części warsztatowej*. Uczestnicy i uczestniczki Twórczych Spotkań wezmą też udział w ankiecie, dzięki której podzielą się z innymi swoją opinią i preferencjami dotyczącymi wyglądu kamienic, a także odniosą się do tkwiącego w nich (lub nie) autentyzmu. Podsumowanie wyników ankiet zaprezentowane zostanie 24.06.2023 od godz.16.00 podczas ostatniego oprowadzania kuratorskiego po wystawie. Już teraz zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

*Dotyczy osób biorących udział w części warsztatowej.

Podczas warsztatów wiedzę o retrowersji przerobimy w kolażowe dzieła sztuki. W tym celu wykorzystamy m. in. archiwalne wydruki, „spacerowe” zdjęcia, kawałki tkanin i papierów o różnorodnej fakturze.

Katarzyna Wiśniewska- planistka przestrzenna, dyrektorka Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. Miłośniczka i badaczka wieloaspektowości odbudowy Starego Miasta w Elblągu. Elblążanka z urodzenia i wyboru.

Kiedy: 17 czerwca 2023, 10:00-14:00

Zbiórka: Galeria EL

Koszt: 15 zł (spacer + warsztaty), 10 zł (spacer)

Dla kogo: dla dorosłych i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

Uwaga! Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Prosimy o kontakt poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl

Zapisy trwają do 16 czerwca 2023 r. do godz. 16

Organizatorzy: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Centrum Sztuki Galeria EL

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego