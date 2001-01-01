Spektakl charytatywny dla PSONI w Teatrze Sewruka w Elblągu

Jest to wydarzenie charytatywne, z którego dochód przeznaczamy w całości na wsparcie remontu budynku przy ul. Lotniczej, który jest przeznaczony dla podopiecznych PSONI Koło w Elblągu - osoby z niepełnosprawnościami będą miały dzięki niemu szansę na aktywność zawodową oraz na prowadzenie warsztatów i dzienną opiekę wraz z rehabilitacją i innymi rodzajami terapii.

Koszty remontu i dostosowania budynku szkoły są ogromne, dlatego liczy się każde wsparcie, stąd właśnie nasza decyzja by w tym roku wszelkie pozyskane środki przekazać do PSONI. Państwa pomoc w promocji spektaklu będzie więc nieocenionym wsparciem nie dla nas, ale dla tej części lokalnej społeczności, która sama o to nie ma możliwości walczyć. My na ten apel odpowiedzieliśmy organizacją spektaklu, teraz zwracamy się do Państwa o wsparcie w jego promocji. Im więcej widzów, tym większe środki otrzymają potrzebujący. Spektakl odbędzie się 3 października 2025 godz. 18.30, na Dużej Sali Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, szczegóły są dostępne w wydarzeniu na Facebooku.