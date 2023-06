Spotkania ze starodrukami w trakcie Dni Elbląga

Spotkania ze starodrukami stwarzają możliwość bliższego zapoznania się z zabytkowymi zbiorami Biblioteki Elbląskiej na co dzień przechowywanymi w specjalistycznych magazynach. Pokazy odbędą się w sobotę, 24 czerwca, o godz. 16 w Regiotece.

Będą to:

„Alchemia książki. Pokaz starych druków ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej”/dr Marta Szada

Alchemia była gałęzią filozofii przyrody i serią przednaukowych praktyk, za pomocą których w dawnych czasach starano się poznać naturę, a nawet nią zawładnąć. W kulturze Zachodu uprawiano alchemię już od starożytności, ale przeżywała ona swoiste odrodzenie na początku nowożytności dzięki poznaniu tradycji arabskich i greckich oraz rozprzestrzenianiu się idei dzięki wynalazkowi druku. Nowożytni alchemicy łączyli w zadziwiający sposób filozofię i ezoterykę, magię i religię, astrologię i technologię, i chociaż ich przekonania dziś wydają się opaczne, dziwne i zwyczajnie błędne, nadal są warte poznania. W trakcie pokazu przedstawimy zachowane w kolekcji starych druków Biblioteki Elbląskiej dzieła alchemiczne, ezoteryczne i protonaukowe, które są fascynującymi pomnikami tego niezwykłego nurtu nowożytnej kultury intelektualnej, ale także pięknymi przykładami sztuki dawnej książki./zapowiedź Marty Szady

dr Marta Szada – specjalistka w zakresie opracowania starych druków w Dziale Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej; asystentka w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Dotykanie obrazem – nowe oblicza digitalizacji”/dr Dorota Jutrzenka-Supryn

Każda biblioteka posiadająca zbiory zabytkowe lub współczesne, ale wyjątkowo istotne dla nauki i kultury podejmuje zadania związane z przeniesieniem niesionych przez kolekcję treści w środowisko cyfrowe. Większość z nas przekonana jest, że jest to najlepsza droga do poznania, zachowania i przekazania tekstu czy ilustracji – niematerialnych wartości dzieła. Ale książki tworzy jednak materia, której nie możemy fizycznie dotknąć przeglądając zeskanowany kodeks. Jednak obecnie otwierają się nowe ścieżki w świecie cyfrowym. Jesteśmy świadkami stałego rozwoju techniki służącej do rejestrowania obrazów, również tych niewidzianym okiem nieuzbrojonym. Dają nam one możliwość pokazania zabytkowego woluminu jako przedmiotu wielowarstwowego, o złożonej strukturze, ciekawej historii. Zapraszamy na spotkanie, w którym pokażemy jakie możliwości otwierają się przed nami w eksploracji „nowych ścieżek” w digitalizacji ksiąg zabytkowych./ zapowiedź Doroty Jutrzenki-Supryn

dr Dorota Jutrzenka-Supryn – specjalista do spraw konserwacji zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej; pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie Dni Elbląga (24-25 lipca) będzie też można zapoznać się z dawnymi technikami drukarskimi: wykonać pamiątkowy wydruk na replice maszyny Gutenberga, a także wziąć udział w warsztatach czerpania papieru (sobota, niedziela: godz. 11:00-14:00).