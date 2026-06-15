Spotkanie autorskie z Piotrem Janowczykiem wokół projektu „NO GRAVITY”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na spotkanie autorskie z Piotrem Janowczykiem, twórcą projektu „NO GRAVITY” oraz prezentowanej obecnie wystawy fotograficznej „NO GRAVITY – PHOTO”. Wydarzenie odbędzie się 19 czerwca 2026 roku o godz. 17.00 w Galerii Nobilis.

Spotkanie będzie okazją do poznania idei projektu „NO GRAVITY”, którego głównym motywem jest baletowy skok wykonywany przez tancerzy Polskiego Baletu Narodowego. Uchwycony w momencie zawieszenia pomiędzy ziemią a przestrzenią, staje się metaforą doświadczeń ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów i poszukiwania bezpieczeństwa.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć film „NO GRAVITY”, stanowiący integralną część projektu, a następnie porozmawiać z jego autorem. Będzie to okazja do zadania pytań dotyczących procesu twórczego, symboliki zawartej w projekcie oraz sposobu, w jaki ruch, obraz i emocje zostały wykorzystane do opowiedzenia historii o współczesnych doświadczeniach człowieka.

Prezentowana w galerii Na Balkonach wystawa „NO GRAVITY – PHOTO” jest fotograficzną dokumentacją projektu i ukazuje zatrzymane w kadrze momenty granicznego napięcia ludzkiego ciała. Ekspozycję można oglądać do 21 czerwca 2026 roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych fotografią, filmem oraz sztuką podejmującą ważne i aktualne tematy społeczne.

Wstęp wolny.