Spotkanie dla dzieci z Przemysławem Wechterowiczem

W sobotę, 12 października, o godz. 12:00 zapraszamy dzieci w wieku 5+ wraz z rodzicami/opiekunami do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej na spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem wokół książki „Proszę mnie przytulić” z przepięknymi ilustracjami Emilii Dziubak. Wstęp wolny.

O książce „Proszę mnie przytulić” z opisu wydawcy (Wydawnictwo Ezop):

Czy wiecie, jaki jest najlepszy sposób na udany dzień? Pewnego dnia Tata Niedźwiedź zdradził w sekrecie Niedźwiadkowi, że wystarczy się mocno do kogoś przytulić, a świat stanie się piękniejszy. I tak zaczęła się niezwykła przygoda ojca i syna. Wędrują razem przez las i przytulają każdego, kogo spotkają na swojej drodze – malutką Gąsienicę, wielką Anakondę, a nawet Myśliwego ze strzelbą w dłoni… Pełna humoru a zarazem wzruszająca opowieść o tym, że jeden mały, ale płynący z głębi serca gest, może zmienić bardzo wiele w życiu każdego z nas. Nie wierzycie? Przekonajcie się sami.

Przemysław Wechterowicz wydał ponad czterdzieści książek dla dzieci (wow, co za liczba!). Przetłumaczono je na ponad dwadzieścia języków. Został nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami w Polsce i za granicą. Spróbowaliśmy zebrać książki autora, ale nie wiemy, czy znalazły się tu wszystkie:

„Anastazy”, il. Jagoda Kidawa (2008), „Mrówka wychodzi za mąż”, il. Aleksandra Woldańska-Płocińska (2008), „Wielkie marzenia” (2009), „Lukrecja”, il. Diana Karpowicz (2010), „Mama”, il. Diana Karpowicz (2010), „Opowieść o chłopcu, który chciał zostać delfinem, czaplą, wyżłem i… stonogą”, il. Robert Romanowicz (2010), „Rybka i słońce”, il. Barbara Konczarek (2011), „Komplementy”, il. Katarzyna Bogucka (2011), „Śnieżek i Węgielek. Podróż do gwiazd”, il. Aleksandra Woldańska-Płocińska, (2011), „Alfabet”, il. Marta Ignerska (2011), „Kocham pana, panie tygrysie!”, il. Aleksandra Woldańska-Płocińska (2011), „Bum! Bum!! Bum!!!”, il. Marianna Oklejak (2011), „Każdy kot ma dwa końce”, il. Anna Nowocińska-Kwiatkowska (2011), „W pogoni za życiem”, il. Emilia Dziubak (2012), „Śnieżek i Węgielek. Podróż do Amazonii”, il. Aleksandra Woldańska-Płocińska (2012), „Śnieżek i Węgielek. Podróż w głąb oceanu”, il. Aleksandra Woldańska-Płocińska (2013), „Proszę mnie przytulić”, il. Emilia Dziubak (2013), „Wilk, pies i owce”, il. Bartosz Minkiewicz (2013), „Co by było, gdyby…” Tom 1, 2 (2014), „Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych”, il. Marta Ludwiszewska (2014), „Emma chce grać jazz!”, il. Anna Nowocińska-Kwiatkowska (2014), „Uśmiech dla Żabki”, il. Emilia Dziubak (2014), „A właśnie, że dzień. A właśnie, że noc” (2016), „Jajko czy kura?”, il. Marta Ludwiszewska (2016), „Być jak tygrys”, il. Emilia Dziubak (2016), „Królewna z wieży”, il. Bartosz Minkiewicz (2016), „Gwiazdka z nieba”, il. Marcin Minor (2017), „Czy ktoś widział zajączka?”, il. Nikola Kucharska (2017), „Kamasutra kociego snu”, il. Katarzyna Walentynowicz, (2018), „Urodziny Króla”, il. Katarzyna Walentynowicz (2018), „Złota rybka”, il. Jakub Grochola (2018), „O czym myślisz?”, il. Marcin Minor (2018), „Na zawsze przyjaciele”, il. Emilia Dziubak (2018), „O pchle, co uczepiła się kożucha”, il. Marta Ludwiszewska (2019), „Czerwona piłeczka”, il. Marcin Minor (2019), „Baśń o zaczytanym Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł z nieba”, il. Gabriela Cichowska (2019), „Gdzie jesteś, Mamo?”, il. Emilia Dziubak (2019), „Oskar Pazurek”, il. Marcin Minor (2020), „Wanda szuka miłości”, il. Emilia Dziubak (2021), „Wnętrze mężczyzny jest wspaniałe” (2022), „W pogoni za życiem”, il. Emilia Dziubak (2023).

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”

tel. 55 625 60 23