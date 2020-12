Spotkanie dla nastolatków z Ewą Nowak

fot. arch. Biblioteki Elbląskiej

Ewa Nowak to autorka bardzo popularnych książek dla dzieci i młodzieży. W sumie powstało ich już aż siedemdziesiąt dwie! We wtorek, 15 grudnia, o godz. 17:00 na FB Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z autorką dla nastolatków, podczas którego opowie, czy pisanie książek dla nich to łatwe zadanie?

Tematy, którymi Ewa Nowak zajmuje się w książkach pisanych dla młodszych i starszych nastolatków to m.in. miłość i przyjaźń, trudne wybory, pokonywanie własnych słabości, rozróżnianie dobra od zła, trudne sytuacje rodzinne itp. Napisała w sumie ponad 70 książek, 18 w serii "miętowej", 9 w serii "Czytam sobie", 3 w serii "Poczytaj ze mną", 7 dla młodszych dzieci i wiele książek dla nastolatków, wśród nich „Nie do pary”, „Błahostka i kamyk”, „Zerwij z nią!” Ostatnia to „Orkan. Depresja”. O książce „Orkan. Depresja” z opisu wydawcy: Szesnastoletni Borys Orkan cierpi na depresję. Środowisko, w którym żyje, dostarcza chłopcu wiele miłości i cierpienia - jak to w życiu. Choroba sprawia, że chłopiec zaczyna widzieć swoje życie jedynie jako pasmo niekończącej się udręki. Samobójcza śmierć sąsiada i toksyczna znajomość z poznanym na oddziale psychiatrycznym Miszą prowadzą Borysa do fascynacji samobójstwem. Otoczony rodziną, znajomymi i serdeczną miłością dziewczyny, Borys odpycha wszystkich i z wolna pogrąża się w samotności. Udręczony chorobą, nie widzi już dla siebie wyjścia… Spotkanie poprowadzi Adrianna Pałkowska – od sześciu lat klubowiczka Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży przy filii nr 5 KOSTKA, obecnie studentka pierwszego roku aktorstwa w Buckinghamshire New University w High Wycombe. Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aleksandra Buła