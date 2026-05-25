Spotkanie „Elbląscy żołnierze gen. Andersa"
Zapraszam na spotkanie „Elbląscy żołnierze gen. Andersa" Odbędzie się 27 maja (środa) godz. 17.00 w Kamieniczkach Elbląskich ul. Św. Ducha 3-4.
W programie m. in."
- prezentacja zdjęć „elbląskich" żołnierzy gen. Andersa, opowieści o ich losach
- oraz relacja młodzieży z III LO jak zachować pamięć o lokalnych weteranach.
- Wręczenie nagród i dyplomów za propagowanie historii lokalnej.
Swoją obecność zapowiedziały rodziny kombatantów.
Grażyna Wosińska, przewodnicząca Elbląskiego Komitetu Upamiętniania Weteranów