Spotkanie „Elbląscy żołnierze gen. Andersa"

Zapraszam na spotkanie „Elbląscy żołnierze gen. Andersa" Odbędzie się 27 maja (środa) godz. 17.00 w Kamieniczkach Elbląskich ul. Św. Ducha 3-4.

W programie m. in." - prezentacja zdjęć „elbląskich" żołnierzy gen. Andersa, opowieści o ich losach - oraz relacja młodzieży z III LO jak zachować pamięć o lokalnych weteranach. - Wręczenie nagród i dyplomów za propagowanie historii lokalnej. Swoją obecność zapowiedziały rodziny kombatantów.

Grażyna Wosińska, przewodnicząca Elbląskiego Komitetu Upamiętniania Weteranów