Spotkanie z Agnieszką Pajączkowską

Książka Agnieszki Pajączkowskiej pt. „Wędrowny Zakład Fotograficzny” jest rezultatem pięcioletniego projektu, w trakcie którego autorka odwiedziła ponad dwieście przygranicznych miejscowości, tworząc portrety i zbierając opowieści portretowanych. O swojej pracy opowie podczas spotkania w cyklu #czytelnia, które odbędzie się 23 listopada, o godz. 18 na stronie FB Biblioteki Elbląskiej.

Agnieszka Pajączkowska to kulturoznawczyni, badaczka historii codziennych praktyk fotograficznych, twórczyni projektów interdyscyplinarnych, fotograficznych i kulturalnych, animatorka kultury, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej UW, autorka tekstów naukowych i reportaży. Za książkę "Wędrowny Zakład Fotograficzny" otrzymała Nagrodę im. Beaty Pawlak.

O książce z opisu wydawcy:

Dzień dobry, prowadzę Wędrowny Zakład Fotograficzny. Robię zdjęcia portretowe i drukuję od ręki, na miejscu. Zdjęcia są za darmo albo za coś do jedzenia. Albo za opowieść. Bo pani pewnie stąd? Klisza nie pęknie, proszę się nie martwić – zdjęcia są cyfrowe. Wydrukuję na papierze, portret będzie tylko dla pani. Że stara i ludzi będzie straszyć? Bez obawy, nie dam go do gazety, a pani będzie miała pamiątkę. Bo kiedy pani ostatni raz zdjęcie sobie robiła? Trzydzieści lat temu? A widzi pani. Młodzi mają w komputerach, ale to nie to samo, prawda? Ja? Tak, mieszkam w samochodzie, jeżdżę latem wzdłuż granicy jak dawniej fotografowie. Pamięta pani, że portrety robili? Naprawdę płacić nie trzeba. Jajka wezmę, chętnie. Nie ma pośpiechu, pani się przyszykuje, ja zrobię zdjęcie. Ale najpierw proszę powiedzieć – jak tu jest?

Rozmowę poprowadzi Dominik Żyłowski.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.