Spotkanie z Anną Dziewit-Meller wokół książki „Juno"

W piątek, 14 listopada, o godz. 18:00 zapraszamy do filii bibliotecznej Kostka na spotkanie z Anną Dziewit-Meller – pisarką, dziennikarką, wydawczynią, autorką bestsellerowych książek, w których z uwagą i empatią przygląda się historii kobiet, relacjom rodzinnym, tożsamości i pamięci zbiorowej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie jej najnowsza powieści – „Juno” – opowiadająca o rodzinie, ambicjach i winie, której nie sposób uniknąć.

Anna Dziewit-Meller – dziennikarka, felietonistka, pisarka, wydawczyni (red. naczelna Grupy Wydawniczej Foksal, wcześniej wydawnictwa W.A.B.), autorka bestsellerowych powieści: „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji” (wspólnie z Marcinem Mellerem), „Disko” , „Góra Tajget”, „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy”, „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Podróże w spódnicy”, „Od jednego Lucypera”, „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” (wspólnie z Justyną Sobolewaką), „Darcie Pierza” i ostatniej „Juno”. W swoich książkach skupia się na historii kobiet, feminizmie, relacjach rodzinnych, tożsamości i pamięci zbiorowej, w tym śląskiej. Prowadzi autorski podcast „Druga połowa”, w którym razem z zaproszonymi gośćmi usiłuje zrozumieć istotę drugiej połowy życia.

O książce Juno z opisu wydawcy:

„Juno” to dowcipna, nieco złośliwa, a zarazem ogromnie smutna opowieść o rodzinie, ambicji, kredytach, śmierci i żałobie oraz o pewnej astronomce z XVII wieku.

Na przykładzie jednej całkiem zwyczajnej rodziny z mazurskiej wsi Anna Dziewit-Meller pokazuje, że wszyscy rodzimy się od razu pod kreską. Każdy winien jest co innego i swój dług ma zaciągnięty gdzie indziej, ale, jak powiada dobry duch tej powieści poeta Rabelais: „Świat bez długów! Toż by gwiazdy przestały obracać się regularnym torem”.

Aleksandra zbliża się do czterdziestki, pracuje i wychowuje trzech synów. Jej codzienność to tony obowiązków i problemy finansowe. A chciałaby od życia znacznie więcej. Marzy o uznaniu czytelników i intelektualnej sławie, próbuje więc swych sił jako pisarka. Jej młodsza siostra Marianna mieszka w rodzinnej wsi na Mazurach. Jest popularną instagramerką. Z pozoru szczęśliwa i spełniona, pragnie macierzyństwa i zmaga się z poczuciem winy, które nosi w sobie od dzieciństwa. Siostry są jak ogień i woda, a ich relacje pełne są niedomówień . Czy choroba ojca, pozwoli im odtworzyć więź i pogodzić się z wydarzeniami z przeszłości?

„Juno” to powieść o kobietach, o kryzysie wieku średniego, ale również o długu i o winie, które to kategorie autorka umiejętnie wyrywa z kontekstu ekonomicznego czy prawniczego, przenosząc je na codzienne doświadczenie.

Rozmowę poprowadzi Anna Romańczuk.

Filia biblioteczna Kostka mieści się przy ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa).