Spotkanie z autorem kryminałów w stylu retro

Krzysztof Beśka, autor poczytnych kryminałów retro będzie gościem spotkania w cyklu #czytElnia w czwartek, 17 grudnia, o godz. 17:00. Jego najnowsza powieść „Duchy Rzeki Pregel” rozgrywa się w dziewiętnastowiecznym Königsbergu (Królewcu). Zapraszamy na stronę FB Biblioteki Elbląskiej.

Krzysztof Beśka – prozaik, dziennikarz, autor tekstów piosenek i słuchowisk radiowych. Laureat Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur oraz Wawrzynu Czytelników za „Fabrykę frajerów” (2009), czyli wspomnienia ze szkoły wojskowej. Autor siedemnastu książek kryminalno-sensacyjnych i retrokryminałów, m.in. „Trzeci brzeg Styksu” (2012), „Pozdrowienia z Londynu” (2014), „Dolina popiołów” (2015), „Ornat z krwi” (2013), „Krypta Hindenburga” (2015), „Konstelacja zbrodni” (2017), „Konsul” (2018), „Amber Gold” (2019). Ostatnia książka autora to „Duchy Rzeki Pregel”, jednocześnie kolejna z cyklu z detektywem Stanisławem Bergiem.

O książce „Duchy Rzeki Pregel” z opisu wydawcy:

Kiedy mrok przejmuje duszę. Czwórka studentów rozpoczyna rok akademicki w Königsbergu. W trakcie beztroskiego spaceru natykają się na pływające w Zamkowym Stawie zwłoki kobiety. Przebywający w tym czasie w mieście Stanisław Berg właśnie zakończył sprawę małżeńskiej zdrady i zamierza wyjechać. Jednak niespodziewanie zostaje uwikłany w wydarzenia, które każą mu podjąć stanowcze działania. Detektyw dandys ze śledztwa na śledztwo coraz bardziej zbliża się do mrocznej strony ludzkiej natury. Coraz mniej go dziwi, coraz więcej rani. Ma tylko jedno wyjście - po raz kolejny sprawić, by winni zostali ukarani.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Jabłonowska. Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.