Spotkanie z Dominiką Słowik, autorką „Zimowli”

Fot. Biblioteka Elbląska

W recenzjach „Zimowli” Dominiki Słowik padają określenia "Twin Peaks w okolicach Wadowic"/O. Drenda, "Realizm magiczny w najlepszym sensie tego słowa"/Ł. Orbitowski. Jedno jest pewne, to niezwykła książka! Na spotkanie z laureatką Paszportu Polityki 2019, młodą i utalentowaną pisarką Dominiką Słowik zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej we wtorek, 13 października, o godz. 18:00. Obowiązują zapisy.

Spotkanie poprowadzi Aleksandra Buła. O „Zimowli” z opisu wydawcy: Druga książka w dorobku Dominiki Słowik musiała zmierzyć się z fenomenalną, debiutancką powieścią autorki „Atlas: Doppelganger”. Sprawdź, czy pisarce udało jej się przebić wrażenie, jakie czytelnicy mieli po lekturze jej literackiego debiutu. O czym jest książka „Zimowla”? Akcja „Zimowli” osadzona jest w Dolinie Zmornickiej, w niewielkim miasteczku, w którym poszukiwacze skarbów i tajemnic z pewnością nie mogą się nudzić. Poznaj ciekawych mieszkańców i wydarzenia, które z pozoru w ogóle nie miałyby szansy zdarzyć się w normalnym życiu. Miasteczko naznaczone zostało śmiercią w momencie wyłowienia z tamtejszego jeziora ciała. Krok po kroku mieszkańcy doświadczają kolejnych nadnaturalnych zjawisk. Twoją ciekawość z pewnością wzbudzą dziwactwa, jakie cechują bohaterów, np. spacery nago po ulicy jednej z mieszkanek czy tresowanie roju pszczół przez pszczelarza. W miasteczku nic nie jest oczywiste. Jednocześnie, o ile nie dzieje się nic dziwnego, to mieszkańcy Doliny Zmornickiej rzucają się w wir poszukiwań skarbu. Czym on miałby być? Autorka książki „Zimowla” pisze, że jest on ukryty za tajemniczymi drzwiami. Czy bohaterom uda się je otworzyć? Co za nimi znajdą i czy rzeczywiście warto podejmować ryzyko i poszukiwać skarbu? „Zimowla” to niepokojąca powieść, która przedstawia wynaturzoną, pełną tajemnic i zagadek rzeczywistość. Jeśli gustujesz w takim gatunku, sięgnij po lekturę i sprawdź, co jeszcze może się zdarzyć w miasteczku. Dominika Słowik (ur. w 1988 w Jaworznie) – finalistka Nagrody Literackiej Gdynia za debiutancką powieść „Atlas: Doppelganger", laureatka Paszportu Polityki 2019 oraz nagrody Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura za książkę Zimowla, która została też wybrana jedną z najlepszych książek roku przez redakcję „Książek. Magazynu do czytania”. Mieszka w Krakowie. Podczas spotkań prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią SARS-CoV-2. Spotkanie będzie również transmitowane na stronie FB Biblioteki Elbląskiej. Ze względu na pandemię COVID-19 ilość miejsc na spotkanie jest ograniczona, prosimy o rezerwację miejsc: tel. (55) 625 60 13 mail: komunikacja@bibliotekaelblaska.pl Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska