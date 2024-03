"Spotkanie z dźwiękiem" w Galerii EL. Warsztaty dla osób dorosłych i młodzieży 15+

Zaczniemy od spaceru po wystawie Zuzy Golińskiej i Izy Tarasewicz „One”. Przeprowadzi nas przez nią jej kurator Stanisław Małecki, na co dzień związany z Centrum Rzeźby w Orońsku. W części warsztatowej, poprowadzonej przez Maćka Olewniczaka z Galerii EL, wsłuchamy się w prace artystek. Wykorzystując m. in. mikrofony, smartfony, urządzenia do rejestracji dźwięków magnetycznych stworzymy własną „ścieżkę dźwiękową” do wystawy.

– Zapisy: Prosimy o wysłanie wiadomości: „Twórcze Spotkania- marzec”, podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu (w przypadku zapisywania na zajęcia więcej niż jednej osoby prosimy o powyższe dane każdej osoby). – Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach – jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem. – Wszystkie prace powstałe podczas lekcji edukacji stają się własnością Uczestniczek i Uczestników. Kiedy: 23 marca 2024 roku, w sobotę O której: 12.00 – 15.00 Za ile: 20 zł / osoba Gdzie: w Galerii EL, przy ul. Kuśnierskiej 6, jeszcze dokładniej – w pracowni – Galerii Laboratorium jak się zapisać: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS 532 885 931

Agata Marcinkowska, Centrum Sztuki Galeria EL