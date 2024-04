Miał 2,5 promila i spowodował kolizję

Około godz. 11 doszło do kolizji na Trasie Unii Europejskiej. Jak informują nas służby, kierowca osobowego auta podczas zmiany pasa uderzył w ciężarówkę. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Zobacz zdjęcia.

Do kolizji doszło na Trasie Unii Europejskiej. Kierujący passatem zmieniał pas ruchu i uderzył w jadącą obok ciężarówkę renault z naczepą, w wyniki czego doszło do zderzenia. 33-letni kierowca auta osobowego miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Został ukarany za kolizję mandatem w wysokości 2500 zł oraz dziesięcioma punktami karnymi. Prawo jazdy zostało zatrzymane. Policjanci skierują wniosek do sądu o ukaranie za jazdę w stanie nietrzeźwości.