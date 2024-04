Wypadek na przejeździe rowerowym

Dziś (30 kwietnia) przed rondem Żołnierzy Wyklętych doszło do potrącenia dziecka przejeżdżającego przez przejazd rowerowy. 12-latek doznał złamania nogi.

Do wypadku doszło około godz. 10:40. Kierujący kia zbliżając się do przejścia dla pieszych nie zachował szczególnej ostrożności i potrącił przejeżdżającego przez przejazd rowerowy 12-letniego chłopca. W wyniku uderzenia dziecko doznało złamania nogi. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. 40-letniemu kierowcy zostanie zabrane prawo jazdy i wystawiony wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyzna był trzeźwy.