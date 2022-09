Spotkanie z Jackiem Fedorowiczem w innym terminie

Już 22 września (czwartek), o godz. 17 elbląska publiczność będzie miała okazję spotkać się ze znanym z ciętej riposty i wyjątkowego humoru satyrykiem Jackiem Fedorowiczem. Będą wspomnienia, dużo opowieści i na pewno porządna dawka śmiechu. Wstęp wolny.

Jacek Fedorowicz – aktor, satyryk. Ukończył Wydział Malarstwa w gdańskiej PWSSP. Aktor studenckiego teatru Bim-Bom w Gdańsku. W 1960 zadebiutował w filmie „Do widzenia do jutra” Janusza Morgensterna. Współtwórca cyklicznych programów rozrywkowych w TVP: „Poznajmy się”, „Runda”, „Małżeństwo doskonałe”, „Kariera”. Zagrał w filmach m. in.: „Kryptonim Nektar”, „Lekarstwo na miłość”, „Walkower”, „Zawsze w niedzielę”, „Kochajmy syrenki”, „Małżeństwo z rozsądku”, „Polowanie na muchy”, „Milion za Laurę”, „Motodrama”, „Nie ma róży bez ognia”. W latach 1963-71 był współtwórcą cyklicznych programów rozrywkowych w Telewizji Polskiej, współautorem audycji radiowej „60 minut na godzinę” (1974-81). Po ogłoszeniu stanu wojennego zerwał kontakty z państwowymi środkami przekazu i publikował utwory w wydawnictwach i prasie “II obiegu”. Był też czynny w niezależnym życiu kulturalnym jako grafik (Komiks „Solidarność” – 500 pierwszych dni) i artysta estradowy. Autor programów satyryczno-politycznych rozpowszechnianych w latach 80. poza cenzurą. Od 1989 ponownie występował w telewizji i publikował w prasie, był m. in. autorem i głównym wykonawcą popularnego programu „Dziennik telewizyjny”. Autor książek, m. in. „Mistrz offu”, „Chamo sapiens”, „W zasadzie tak”, „Będąc Kolegą Kierownikiem…” i innych.

Rozmowę poprowadzi dziennikarz Marcin Michrowski.

Zapraszamy do sali „U św. Ducha” biblioteki głównej (ul. św. Ducha 3-7).

Aktualizacja z 22. września: Tuż przed spotkaniem Biblioteka Elbląska poinformowała, że z powodu nieobecności Jacka Fedorowicza spotkanie zostało przełożone na 18 października.