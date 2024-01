Spotkanie z Jackiem Frąsiem, autorem komiksu „Astronom”

W środę, 17 stycznia, o godz. 17:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” na spotkanie z rysownikiem komiksów Jackiem Frąsiem, który specjalnie dla nas zrobił komiks pt. „Astronom” opowiadający o Mikołaju Koperniku, Joachimie Retyku i naszej bibliotece. Rozmowę z Jackiem Frąsiem poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Szyłak.

Jacek Frąś – rysownik oraz scenarzysta komiksowy, malarz, plakacista, ilustrator, muzyk. Autor m.in. „Glinna” oraz rysunków powieści graficznej „Totalnie Nie Nostalgia” do scenariusza Wandy Hagedorn. Perkusista grupy Kwiaty i Cool Kids of Death.

Piotr Nike (pomysłodawca komiksu) z Działu Edukacji Kulturalnej „Elkamera” o komiksie:

Zaczęło się od tego, że Senat RP ogłosił 2023 r. Rokiem Kopernika. I powtórzyła się sytuacja z 1973 r.: „W radiu Kopernik, w telewizji Kopernik, w teatrach Kopernik, cała Polska huczy od Kopernika. Jest film o Koperniku i balet o Koperniku, są afisze z Kopernikiem i znaczki z Kopernikiem, w gazetach pełno o Koperniku wywiadów i artykułów, Kopernik jako astronom, jako lekarz, jako inżynier, Kopernik jako obywatel, jako człowiek, jako bóg, Kopernik jako Kopernik i wreszcie [...] książki o Koperniku na każdej księgarskiej witrynie, grube, i cienkie, uczone i gawędziarskie”. Biblioteka Elbląska dokłada do puli kolejną książeczkę. Tym razem jest to dla odmiany komiks, i to eksplorujący mniej znany wątek rewolucji heliocentrycznej, a mianowicie historię znajomości Kopernika i Jerzego Joachima Retyka. Retyk przeszedł do historii jako jedyny uczeń Kopernika, w rzeczywistości był kimś więcej. Młody i ambitny profesor matematyki, obarczony własną dramatyczną przeszłością (jego ojca, lekarza, ścięto w związku z podejrzeniem o czary) przekonał starzejącego się już Kopernika do wydania epokowego dzieła „O obrotach”. Co więcej, w obliczu potencjalnych kontrowersji Retyk postanowił urobić grunt pod rewolucyjną kosmologię i napisał krótki, uproszczony ekstrakt z dzieła Kopernika - „Narratio prima” („Relacja pierwsza”), który stał się w ówczesnej Europie bestsellerem. Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach zabytkowych jeden z kilku zachowanych na świecie egzemplarzy pierwszego, gdańskiego wydania dziełka – stąd pomysł stworzenia fabuły o Retyku i „Narratio prima”. Żeby było ciekawiej, Jacek Frąś przeniósł historię z renesansowej Europy do osobliwej rzeczywistości, która bardzo mocno przypomina Polskę Ludową. Komiks jest spekulacją na temat dynamiki relacji Kopernik-Retyk, przy czym zastosowanie sztafażu PRL-owskiego podkreśliło te elementy całej historii, które uznać można za uniwersalne, wieczne.

Rozmowę z autorem poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Szyłak, literaturoznawca, filmoznawca i scenarzysta komiksowy. Prof. Szyłak jest również autorem pierwszej recenzji wydanego przez Bibliotekę Elbląską komiksu:

„Zrywając ze złą tradycją i nie lękając się przeciwności losu, który pozbawił życie Kopernika większych atrakcji, Biblioteka Elbląska wydała komiks znakomity. Autorem zarówno scenariusza, jak i rysunków jest Jacek Frąś. Fabuła jego opowieści obejmuje ostatnie lata życia astronoma. Na początku opowieści przyjeżdża do niego Joachim Retyk, na końcu zaś następuje publikacja De revolutionibus...”.

Podczas spotkania będzie można bezpłatnie otrzymać egzemplarz komiksu.

Wydanie komiksu zostało dofinansowane z Fundacji PZU.