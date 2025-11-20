Spotkanie z Jonaszem Tołopiło – głosem polskiego Harry'ego Pottera

Elbląg już wkrótce odwiedzi jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dubbingu – Jonasz Łukasz Tołopiło, aktor, którego głos towarzyszył dzieciństwu całego pokolenia. To właśnie on od początku serii filmów o Harrym Potterze dubbingował młodego czarodzieja (z wyjątkiem „Komnaty Tajemnic”), na trwałe zapisując się w pamięci widzów.

Tołopiło rozpoczął swoją karierę niezwykle wcześnie – w wieku zaledwie dziewięciu lat użyczył głosu młodemu Anakinowi Skywalkerowi w filmie Gwiezdne wojny: Mroczne widmo. Zaledwie dwa lata później stał się polskim Harrym Potterem, a jego interpretacja tej roli towarzyszy fanom serii do dziś. Przez ponad dwie dekady aktor brał udział w dziesiątkach produkcji filmowych, serialowych i growych, pozostając jednym z najważniejszych głosów współczesnego dubbingu.

Już 7 grudnia o godz. 14:00 w Kinie Światowid, w ramach Festiwalu Filmów Familijnych, widzowie będą mieli wyjątkową okazję spotkać się z Jonaszem Tołopiłą osobiście. Przed projekcją filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny aktor opowie o kulisach swojej pracy, zdradzi anegdoty ze studia nagraniowego i podzieli się doświadczeniami z ponad dwudziestoletniej kariery, która zaczęła się, gdy miał zaledwie dziewięć lat.

Po spotkaniu odbędzie się pokaz pierwszej części przygód młodego czarodzieja, w której Harry – jedyny chłopiec, który przeżył starcie z Lordem Voldemortem – poznaje prawdę o swojej magicznej tożsamości i trafia do Hogwartu, szkoły dla czarodziejów.

Reżyser: Chris Columbus

Produkcja: USA / Wielka Brytania, 2001

Obsada: m.in. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman

Czas trwania: 152 min