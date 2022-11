Spotkanie z muzyką

Mamy dla Państwa wyjątkową, muzyczną propozycję na piątkowy (25 listopada) wieczór. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na występ muzyczny trio smyczkowego „Amabile". Koncert odbędzie się w ramach cyklu Spotkania z muzyką. Zapraszamy już dziś do odbioru wejściówek.

Trio smyczkowe „Amabile" to zespół złożony z profesjonalnych, wykształconych muzyków, ale przede wszystkim ludzi z pasją, podobnym charakterem i wrażliwością. Zespół powstał w roku 2016, na przestrzeni lat członkowie oraz nazwa zespołu się zmieniały.

Podczas koncertu 25.11.2022 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zadebiutuje w składzie:

I skrzypce

Wiktoria Głowińska - studentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Założycielka oraz pomysłodawczyni zespołu.

II skrzypce

Michał Röhrig - student Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nowy członek jednak od lat zaprzyjaźniony z zespołem.

Wiolonczela

Weronika Głowińska - studentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W składzie zespołu od samego początku, prywatnie siostra bliźniaczka założycielki.



Zespół działa na terenie Elbląga i województwa warmińsko-mazurskiego, koncertuje również w Gdańsku, Bydgoszczy i innych miastach w Polsce.



Muzyka to nasza pasja, najlepszy sposób na spędzenie wspólnie czasu, na zabawę, ale również pracę – mówi Wiktoria Głowińska, założycielka zespołu. Pragniemy stale rozwijać się w tym kierunku, poszukujemy nowych miejsc, w których możemy tworzyć i dzielić się z innymi tym, co kochamy najbardziej.



Każdy z nas już jako dziecko poświęcił swoje życie muzyce. Towarzyszy nam w każdym momencie. Jest czymś niezbędnym, naszym spoiwem. Każdy z nas czuje ją inaczej, ale razem możemy tworzyć jeden, przepełniony miłością, zrozumieniem i wrażliwością przekaz – zauważa Michał Röhrig.



Muzyka jest dla nas również odskocznią od życia codziennego, w niej znajdujemy spokój, ukojenie, którego tak często brakuje w naszej codzienności – podkreśla Weronika Głowińska. Grając, możemy wszystkie uzbierane emocje przekazać innym, podzielić się tym co czujemy, jacy jesteśmy. Wiemy również, że spotka się to ze zrozumieniem - bo muzyka łączy ludzi bez względu na pokolenie, przekonania czy wyznawane wartości.



Podczas koncertu w „Światowidzie" trio smyczkowe „Amabile" wykona aranżacje znanych i lubianych pozycji filmowych.



Usłyszymy między innymi: Tango z filmu „Zapach Kobiety", „Walc Barbary" z filmu „Noce i Dnie", „Moon River" ze „Śniadania u Tiffaniego", „Potter Waltz" z czwartej części filmu o młodym czarodzieju – „Harry Potter i Czara Ognia" oraz wiele innych.



Nie zabraknie również znanych, ale bardziej klasycznych utworów takich jak: „Oblivion" i „Libertango" Astora Piazzoli, „Canon in D" Pachelbela czy II część koncertu na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha.



Zapraszamy do przeżycia tej wspaniałej muzycznej przygody. Spotkania z muzyką to jeden z cyklicznych projektów kulturalnych realizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, którego celem jest prezentacja młodych muzyków z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.



Data i godzina: 25.11.2022 r. | godz. 18.00, Galeria Nobilis, II piętro CSE „Światowid" w Elblągu

Organizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wejściówki – do odbioru w kasie CSE „Światowid" w Elblągu