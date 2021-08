Spotkanie z reporterem Mirosławem Wlekłym

Mirosław Wlekły, autor biografii Tony’ego Halika i Garetha Jonesa oraz reportaży: „Raban. O kościele nie z tej ziemi” i „All inclusive. Raj, w którym seks jest bogiem” będzie gościem Biblioteki Elbląskiej. Na spotkanie poświęcone wydanej w tym roku książce: „Górski. Wygramy my albo oni” zapraszamy w piątek, 20 sierpnia o godz. 18 do sali „U św. Ducha”.

Od wydawcy: Początek lat 70., w polskiej piłce od II wojny światowej brakuje znaczących sukcesów. Kadrę obejmuje nowy trener. Niedługo cały piłkarski świat będzie patrzył na niego z niedowierzaniem. Trener Górski prowadzi reprezentację Polski do zwycięstw, które do dziś nie zostały powtórzone.

„Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni” czy „piłka jest okrągła, a bramki są dwie” to tylko niektóre powiedzenia, z których słynął. Choć wśród specjalistów od piłki wzbudzały uśmiech, kryło się w nich wielkie zrozumienie futbolu. – Nazywano go Sokratesem piłkarskiego świata. Jakie były tajemnice jego sukcesu? Dlaczego pomimo – jak sądzą niektórzy – nonszalanckiego stosunku do panujących reguł sięgał po najwyższe trofea? Co sądzą o nim byli piłkarze? Jak wyglądała jego droga z przedwojennego Lwowa na największe stadiony świata?

Mirosław Wlekły, autor bestsellera „Tu byłem” o Tonym Haliku, z detektywistycznym zacięciem podąża śladem trenera tysiąclecia. Dzięki setkom rozmów z ludźmi, którzy byli blisko Kazimierza Górskiego, tworzy pełny obraz swojego bohatera. Ta książka to nie tylko biografia wielkiego trenera, ale też fascynująca opowieść o złotej erze polskiej piłki.

Spotkanie poprowadzi Dominik Żyłowski.

Więcej informacji o spotkaniu: tel. (55) 625 60 13

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.