“Re:Słońce” - wystawa i koncert na Salce

Stowarzyszenie Salka zaprasza na finał projektu "Re:Słońce". W programie wernisaż wystawy oraz koncert na nie-instrumentach.

Finał otworzy koncert grupy warsztatów rytmicznych "Brzmienie wtórne" Tomasza Hoffmana. Warsztaty opowiadały o wykorzystaniu... nie-instrumentów jako instrumentów. Okazało się, że można zagrać utwór muzyczny na zabawkowych piłkarzykach, pudełku od szachów czy pokrywkach garnków. Utwór, który zaprezentuje grupa jest oparty na partyturze stworzonej z jednego z solarigrafów Michała Skroboszewskiego.

Podczas wydarzenia otworzymy również wystawę solarigrafii pod tytułem "Re:Słońce II", będącą kontynuacją i odpowiedzią na czerwcową wystawę Michała Skroboszewskiego. Jest to wystawa zbiorowa, która powstała skutkiem przeprowadzonych przez Michała warsztatów fotograficznych, na których uczestnicy sami skonstruowali swoje aparaty otworkowe oraz wybrali miejsce ekspozycji plenerowej.

Miejsce i data: ul. Junaków 3c, Elbląg, 23 października 2026, godz. 19:00