Stacyjkowe przedstawienie dla najmłodszych

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”, które odbędą się w czwartek, 22 czerwca, o godz. 10:30. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i przedstawienie teatralne. Obowiązują zapisy.

W programie zajęć przedstawienie teatralne w oparciu o książkę Julii Donaldson pt. „Gruffalo”, historii o małej sprytnej myszce, która wymyśla stwora, aby obronić się przed czyhającymi na nią zwierzętami. Jakie zwierzątka spotka na swojej drodze myszka i czy Gruffalo istnieje naprawdę? O tym dowiedzą się dzieci podczas stacyjkowego spotkania. Na dzieci czeka także porcja piosenek, gier i zabaw – zapowiadają bibliotekarki z Lokomotywy.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.