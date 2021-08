Od 20 sierpnia w Muzeum Miasta Malborka będzie można oglądać wystawę pt."Stalag XX B – historia nieopowiedziana".

Stalag XX B Marienburg-Willenberg to obóz jeniecki, który funkcjonował do 1945 r. w miejscu, które dziś jest dzielnicą Malborka. "Historia nieopowiedziana" rzeczywiście taką jest. Dotychczas nie powstała żadna monografia Stalagu XX B i nikt nie podjął tego tematu na taką skalę. Dlatego do organizacji wystawy Muzeum zaprosiło naukowców, pasjonatów i instytucje, które merytorycznie związane są z tematyką wojennych obozów jenieckich.

Na wystawie będzie można zobaczyć niepublikowane dotąd fotografie – głównie ze zbiorów prywatnych rodzin jeńców brytyjskich, francuskich i włoskich, pamiątki osobiste, korespondencję, fragmenty pamiętników pisanych przez jeńców w czasie pobytu w Stalagu XX B, podczas Długiego Marszu i po powrocie do domu. Głównym eksponatem wystawy będzie obiekt unikatowy, który stał się punktem wyjścia do całej narracji wystawy – mural namalowany przez jeńców brytyjskich podczas II wojny światowej, który ocalał i dziś znajduje się w muzealnych zbiorach.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w budynku Muzeum Miasta Malborka przy ul. Kościuszki 54 w Malborku do końca roku, od wtorku do piątku w godzinach 10-16 i w soboty od 11 do 15.

Patronat honorowy nad wystawą objęły Ambasada Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie oraz Ambasada Francuska, a także marszałek województwa pomorskiego. Patronat medialny nad wystawą objęło Radio Gdańsk oraz TVP 3 Gdańsk.